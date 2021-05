Variante andina detectada en Uruguay: ¿Qué preocupa a los expertos?

La carrera entre la campaña de vacunación y el covid-19 en Uruguay sumó un nuevo jugador en los últimos días, con la detección de un paciente en Canelones que está infectado con la variante "andina" surgida en Perú y bautizada como C37.

El hallazgo realizado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica, integrado por el Instituto Pasteur, la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones, sumó a Uruguay a una lista de otros 15 países (entre ellos Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos) donde ya se detectó la presencia de esta cepa.

Expertos en virología consultados por El Observador coincidieron que la C37 tiene algunas características para encender las alarmas, en particular la disminución de la eficiencia de la respuesta inmune, además de su rápida transmisibilidad. La buena noticia, sin embargo, es que al menos por ahora no hay resultados que asocien la variante con un incremento en la morbimortalidad.

Gregorio Iraola, que dirige el Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur, aseguró a El Observador que la comunidad científica sigue con atención a esta nueva cepa "porque tiene la potencialidad de ser una variante peligrosa".

Según información preliminar, la C37 comparte algunas mutaciones con otras variantes que ya han sido estudiadas, por lo que en este caso se puede predecir mejor el efecto biológico a futuro. En este sentido, el virólogo Santiago Mirazo agregó que la versión andina tiene, entre otras, la mutación L452Q que demostró "tener cierta resistencia a la neutralización por anticuerpos", que se logran tanto por la vacunación como por superar la infección de covid-19.

Iraola dijo que a esa conclusión se arribó en estudios in vitro y que si bien "la respuesta inmune es menos potente", la eficacia de las vacunas sigue siendo "suficiente" para prevenir situaciones graves y fallecimientos "en un amplio porcentaje de casos". "No sería una variante que invalide totalmente las vacunas", señaló el experto.

En este sentido, el virólogo del Instituto Clemente Estable, Eduardo de Mello Volotao, coincidió con Iraola y señaló que "cuanto antes entrenamos a nuestro sistema inmune a reconocer esos virus, mejor será". Sin embargo, expresó que "el escape de esta variante a las vacunas es la gran preocupación", junto con el escenario clínico que se puede generar. Si la C37 es más transmisible, por ejemplo, se ambientan las condiciones para "presionar y saturar más rápido al sistema de salud", explicó.

Preocupación y variantes

La Organización Mundial de Salud (OMS) clasifica en dos grupos las variantes que el propio virus va generando de forma natural para sobrevivir: de interés o de preocupación. En este último grupo están la cepa P1, la británica, la sudafricana y, desde este lunes, la cepa india. Son las que tienen un impacto y que, por su transmisibilidad o mortalidad, implican cambios en la situación epidemiológica y el manejo del virus.

La variante andina está catalogada como "de interés" por la OMS, pero según los expertos este escenario podría cambiar. "Si (la cepa) continúa comportándose como hasta ahora, muy rápidamente podrá pasar a ser considerada de preocupación", aseguró Iraola. Y agregó que las categorías de clasificación "se van actualizando gradualmente, y eso tiene que ver con el tiempo y la diseminación de la variante".

En este marco, Mirazo agregó que si bien la versión andina "no está suficientemente extendida como para que sea de preocupación a nivel global", eso no quiere decir que no tenga "potencialidad" para pasar a ese grupo en el mediano plazo.

Consultado por El Observador sobre las similitudes con la variante P1, Mirazo señaló que hoy por hoy no son comparables. "La andina es muy reciente, pero la explosión que tuvo la P1 en un país como Brasil no parece que la estuviera teniendo esta nueva variante, aunque son países distintos", señaló.

Además, agregó que no cree la nueva cepa venga "a cambiar la epidemia, como pasó con la P1 que cambió el panorama", aunque insistió en que hay que esperar a ver si se detectan más casos. "Para desplazar a la variante de Manaos se necesita mucha capacidad de adaptación y modificaciones, y no creo que (la C37) lo logre en el corto o mediano plazo", apuntó Mirazo.

Volotao, sin embargo, matizó esta posición. Cada vez que encuentra una nueva variante, la posibilidad de que cambie el escenario epidemiológico "es real", señaló. "A mí me prende una luz roja", dijo el virólogo, que de todos modos, coincidió con Mirazo en que hay que esperar nuevos estudios. "Hay que estar con las alertas encendidas para entender cómo va a funcionar esta nueva variante más adelante y seguirla de cerca", aseguró.