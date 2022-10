Varios paros esta semana en la educación, con movilización hacia Presidencia: el crongrama

La educación secundaria parará su actividad durante este miércoles 26 y jueves 27 de octubre a nivel nacional. Además, en la mañana del miércoles se convocó también a una movilización, que comenzará en la explanada de la Universidad de la República (Udelar), según comunicó la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes).

Los docentes se movilizarán hacia Torre Ejecutiva en rechazo a la reforma educativa impuesta por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “El gobierno no negocia, impone, y no nos da lo mismo”, reclama la federación, en un afiche difundido en Twitter.

Asimismo, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (Sintep) anunciaron que acompañan la medida y reivindicaron que paran por un “presupuesto acorde a las necesidades del sistema” y “contra la precarización de las condiciones laborales”, según publicaron desde la misma red social.

El Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa) también se adherirá al paro, pero únicamente el miércoles, indicó Georgina Bustelo a El Observador.

Por su parte, desde la educación terciaria no se prevé un paro pero sí se convocará a la marcha, señaló a El Observador el presidente de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), Héctor Cancela. Al respecto, tanto la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) como la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur) toman la misma iniciativa que los docentes universitarios, pero los funcionarios de alguna facultad particular van a parar, aunque no el conjunto, dijo Cancela.

En tal sentido, Daniel Olivera, de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la agremiación, confirmó a este medio que los funcionarios de la sede de Paysandú de la Udelar (es decir, el Cenur Litoral Norte) pararán ambos días.