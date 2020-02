Veinte canciones de amor uruguayas para el Día de San Valentín

Si hay algo que abunda son las canciones de amor. El romance en todas sus acepciones ha sido el abono ideal para los compositores de todo el mundo, que produjeron miles y miles de obras vinculadas al asunto.

Hay amor platónico, romántico, pasional. Y se puede sumar en la bolsa el encaprichamiento inicial de una relación y hasta la cuestión carnal. Ya sea por un tema emocional, social o biológico, el amor anda suelto por ahí e inspira a los artistas.

A través de épocas y géneros, los músicos criollos han hecho sus “silly love songs”, como las llamaba Paul McCartney. Y han hecho canciones de amor maravillosas. Varias han pasado al cancionero popular, y otras, si bien no son tan célebres, merecen un lugar en esta selección confeccionada por el equipo de Tendencias para este 14 de febrero.

La bandera – Eté & los Problems

Cuidemos este amor, hagamos que se estrelle en el sol

Dejemos que se muera, que estalle en mil pedazos

Y si es que sobrevive, clavémoslo en un palo

Subamos a la torre, pongamos una bomba, matemos en su nombre

De ellos dos – Mandrake Wolf y los Terapeutas

Ellos dos, escapando a tantas cosas

Familias, fronteras, responsabilidades, pobreza, misiones

Un día en la carretera, se encuentran y saben, que son el uno para el otro

Si me voy antes que vos – Jaime Roos

Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras

No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto

Quiero que tus noticias, hablen del aire y del sol

Alquimista – Julen y la gente sola

Ahora estoy con vos ¿me podes explicar que me pasa?

Es mucho mejor que estar solo haciéndome la paja

Un hermoso futuro mi amor por nosotros espera

Y solo te digo que vengas conmigo y que me creas

Tengo un imán contigo – Florencia Núñez

Y este amor, No estoy segura de si va a durar

Pero mientras me pueda imantar, A tu cuerpo

Perder la noción del tiempo

Telefonía - Jorge Drexler

Te quiero, te querré, te quise siempre

Desde antes de saber que te quería

Te dejo este mensaje simplemente

Para repetirte algo que yo sé que vos sabías

En Libertad y Obligado – Franny Glass

Te quiero sin dolores

Te quiero hasta que llores

A veces en Guerra

Y en General Flores

Te quiero sin derroche

Te quiero y la mar en coche

Suelto y encadenado

En Libertad y Obligado

Juro Palabra – Arquero

Juro palabra, que en el caos, yo te cubro la espalda

Que no entro hasta que me abras la puerta

Olvidémoslo, que el tiempo se encarga

Y veo luces al final de la niebla



Y conocernos va a tardar una banda

Y esa banda es lo que más me interesa y

Le enseñamos a este mundo quién manda

Juro palabra

Casas unidas – Alfonsina

Cuando el viento cambie y nos haga más simples

Te diré sin vergüenza: no te vayas más Cuando el viento cambie y nos haga más simples

Te diré sin vergüenza: te necesito amar

No necesito nada – No Te Va Gustar

Tenes la receta justa para hacerme sonreir Y todo el tiempo

Sabes lo que me asusta Sabes lo que me gusta estar con vos.

Me robaste el cuerpo

Me robaste el alma Ya es tuya la voz

Con la que antes cantaba.

Cruzar la noche – El Astillero

Seremos fuertes

Lo suficiente

El mundo ha sido

Tan duro y breve

El posible horror

La segura muerte

El incierto amor

Todo lo mueve

Romancero – La Tabaré

Quiero ser tu galán

Tu Johnny Weissmüller

Tu pequeño Tarzán

Y colgarme en las lianas de tu selva virgen

Que quizá ya no es mas

Y si fueras tan bonita como la mona chita Nunca me engañaras

Quiero ser tu mono

Tu mono peludo

Trula li trula lala

Canción con vos – Alejandro Balbis

El amor va contigo

Cuando tu vas conmigo

Y decimos nosotros en el mismo sentido

El amor es el cauce de un río compartido

Cruza muchos paisajes pero es el mismo río

Yo nunca pedí – Martín Buscaglia

Yo nunca pedí

lo que vos me diste

pero bueno yo hoy

aprendí lo que me diste.

Vos nunca pediste lo que yo te di,

y está bien así para mí

Stefanie – Alfredo Zitarrosa

Stefanie, yo ayer estaba solo y hoy también

Pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel.

Te veo salir, correr por el pasillo del hotel,

La vida es cruel, Stefanie.

Ves – La Vela Puerca

¿Ves? que perdido que estoy

Si no estas conmigo

Después como voy a llorar

Viviendo el olvido

Al sur de tu corazón – Laura Canoura

No me prometas el sol, me conformo con tus manos,

que recorren con soltura los rincones de mi cuerpo, como un viento del verano Los anillos de saturno, se parecen a tu abrazo,

cuando el miedo de perderte me detiene y me hacen volverme sobre mis pasos Al sur de tu corazón, habré de quemar mis naves, no creo que haya otro sitio

más tibio para quedarme

Sin más – Buenos Muchachos

Hoy mi rincón

Tiene tu olor

Piel de animal

Al fin

Amor

Estás acá

Por fin

La primera vez – Buitres

La primera vez que te vi

La vida era anuncios de neón

El pulso sonría sin dormir Escamas doradas del río

Quiero volver en un sueño

A la primera vez que te vi

Otra vez – Trotsky Vengarán

Me aguarda tu cariño

Sin preguntas, sin respiros,

Se hay algo entre los dos. Yo volvere por ti

Se que vale la pena

Volvere una y otra vez

Solo tus ojos – Maia Castro