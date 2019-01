Venta de 0 km cerró 2018 en su menor nivel en ocho años: ¿qué esperar para 2019?

Durante el año pasado se vendieron 43.563 automóviles y utilitarios cero kilómetro, la cantidad más baja desde 2010. En la comparación con un año atrás, la caída fue deL 20%. Los importadores sostienen que un estado de ánimo más pesimista de los consumidores y la menor rentabilidad que obtienen las empresas son factores que explican la retracción. Para este año no creen que el panorama cambie y por eso avizoran un escenario complicado para el sector.

Según datos divulgados por la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), en diciembre pasado se vendieron 3.194 automóviles y SUV y 721 vehículos utilitarios con un total de 3.915. Eso mostró un fuerte descenso respecto al mismo mes de 2017 cuando habían sido 5.095 y 1.437, respectivamente que sumaron 6.532. En la comparación interanual el descenso fue de 40%.

A su vez, agregando los datos de diciembre a los restantes 11 meses, en 2018 se comercializaron 33.889 automóviles y SUV y 9.674 utilitarios. En total fueron 43.563 con un descenso frente a 2017 de 20%. En el primer caso la retracción fue de 18% y de 26% en el segundo. La cantidad de unidades comercializadas fue la más baja desde 2010. En promedio, se vendieron 119 unidades por día en 2018.

Hubo un elemento puntual que marcó el fuerte descenso de diciembre. A principios de 2018 comenzó a regir la suba de la tasa consular, que pasó de 2% a 5%. Eso provocó que en diciembre de 2017 se disparara la adquisición de vehículos por parte de los consumidores para evitar el aumento del tributo.

El gerente de ACAU, Ignacio Paz señaló que ese comportamiento es habitual en el público cuando se anuncia que comenzará a regir un cambio impositivo a principios del año siguiente. Igualmente, el incremento del impuesto generó cierta molestia en los importadores. “El aumento de la tasa presupone una contraprestación; durante todo el año pedimos una explicación para saber dónde está el aumento, en cuál contraprestación, pero no hubo respuesta; todo aparenta que fue con fines recaudatorios”, dijo a El Observador.

Más allá del efecto negativo que los empresarios indican que trajo ese aumento, en el año hubo otros factores que incidieron en el descenso de la venta de vehículos.

“Cuando el dólar cae el mercado lo siente y es a favor, cuando sube se resiente y eso se notó”, sostuvo. La moneda estadounidense tuvo una apreciación de 12,6% en 2018.

A su vez, mencionó que “distintos grupos de actividad tienen un punto en común sobre su situación económica: la falta de rentabilidad y los altos costos que tienen la producción y el trabajo; eso repercute en la gente y las empresas y se traslada al sector automotor”.

Paz también recordó el Índice de Confianza del Consumidor, elaborado por la Cátedra SURA, que cerró el año en zona de moderado pesimismo. “Eso marca el ánimo de la gente a la hora de comprar”, indicó.

Tomando en cuenta el cierre anual, en ACAU no perciben que 2019 se comporte de manera diferente. “Hay in déficit importante y se siguen subiendo los costos a las empresas y a los consumidores; no se ve que se afloje el cinturón. La gente está complicada y eso no es un buen escenario”, afirmó. “Se entra en un año electoral donde lo que sí es seguro es la falta de certezas sobre lo que puede pasar en el futuro”, complementó.

Menor pesimismo en automotoras

Por su parte, el presidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), Agustín Romelli no fue tan drástico en la lectura del comportamiento del mercado.

“Hay que tener en cuenta que se venía de cifras excepcionales en 2017 cuando se comercializaron cerca de 57.000 autos. Hubo una caída de las ventas que se monitorea, pero sabiendo que se partía de números muy altos que no eran la realidad del mercado”, expuso. “Nunca hubo un mercado de esa cantidad de automóviles en Uruguay”, agregó.

El empresario dijo que la actividad de venta se mueve de manera dinámica y eso genera conformidad en las automotoras. Explicó que comercializar cerca de 45 mil automóviles al año es una cifra importante. Por tanto, si en 2019 se alcanza esa cantidad o incluso un poco menos, el resultado será positivo.

“Hay gente comprando autos y ahora el dólar está estable; ya no se piensa en el tipo de cambio con temor”, manifestó. “Frente de mi local tengo un cambio, el año pasado cuando el dólar se disparaba todo el mundo miraba la pizarra y no mi comercio; ahora en vez de hacer eso miran los autos”, ejemplificó Romelli.