Ventas del BCU no impidieron suba del dólar, que retornó a $ 36 en los cambios

Cuando parecía que el Banco Central (BCU) había tranquilizado al mercado cambiario con sus intervenciones de venta que dejaron el dólar por debajo de los $ 35 en el segmento mayorista, el arranque de esta semana pautó una nueva apreciación del billete verde en la plaza cambiaria local. En una jornada desfavorable para las monedas de los países emergentes, el dólar interbancario avanzó 0,3% en promedio y quedó en $ 35,036.

En una operativa total por US$ 27,4 millones, el BCU vendió US$ 17,4 millones buscando amortiguar la presión alcista que tuvo el dólar en la actividad de este lunes. Desde que el BCU volvió a intervenir en el mercado la pasada semana, ha desembolsado US$ 103 millones buscando transmitir un mensaje al mercado para poner un "techo" a la apreciación de la divisa estadounidense, que avanzó más de 8% en lo que va de este año.

En tanto, en la pizarra al público del BROU, el billete verde subió 16 centésimos para quedar a $ 34,40 en la punta compradora y a $ 35,80 para la venta. Por su parte, en los cambios privados, la divisa se ofrecía en las pantallas para la venta entre $ 35,90 y $ 36, según constató El Observador.

Mal día para los emergentes

Los mercados bursátiles del mundo bajaron con fuerza y los precios del petróleo tocaron un mínimo de un mes este lunes después de que Trump tuiteó el domingo que aumentaría los aranceles a bienes chinos valorados en US$ 200.000 millones a un 25% desde el 10% y que pronto apuntaría al resto de las importaciones con nuevas tarifas.

El anuncio terminó con una tregua de cuatro meses en una guerra comercial que le ha costado a las dos mayores economías del mundo miles de millones de dólares y que ha desacelerado el crecimiento global.

El peso argentino llegó depreciarse 1,70% en el arranque de la rueda. La oferta de exportadores ayudó a bajar el precio. La pelea entre EEUU y China le inyectó nerviosismo al mercado internacional. "Podría haber sido muy mal día", reconoció a El Cronista un operador al realizar el balance de la que fue la primera rueda de la semana.

Otro dato no menor fue que el Banco Central (BCRA) convalidó una baja en la tasa de política monetaria que quedó en el 73,53%, por debajo del 73,76% previo. "El mercado arrancó muy picante, yo creo que con alguna sobrerreacción y después terminó en niveles más razonables", analizó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Claudio García de Oubiña Cambios coincidió en que la cotización del billete "se calmó bastante", luego de un "arranque furioso". Desde ABC Mercado de Cambios precisaron que la oferta por parte de los exportadores apareció sobre el final. "En la última hora de operaciones el dólar fue más ofrecido por exportadores, se calcula por lo menos que han vendido unos US$ 120 millones, a pesar de que el precio del commodities no era el ideal", precisó Fernando Izzo. El dólar mayorista terminó en los 44,65 pesos argentinos, 21 centavos arriba y luego de perder 40 centavos el viernes pasado.

Con El Cronista-RIPE