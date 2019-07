Vientos de cambio

Pese a los pronósticos de mal agüero previo, las elecciones primarias no obligatorias celebradas en Uruguay el 30 de junio fueron un éxito para la democracia y la política.

No solo votaron más uruguayos que en las internas del 2014 sino que hubo más precandidatos y partidos. Pese a no haber incorporado el voto electrónico, la Corte Electoral trabajó mucho más rápido y mejor que antaño y no se registró ni un solo incidente que pudiese manchar una ejemplar jornada cívica, de esas que generan admiración y respeto en el continente.

Daniel Martínez por el Frente Amplio, Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional y Ernesto Talvi por el Partido Colorado son los candidatos a la presidencia de la República, que quedaron definidos el domingo en las tres colectividades más importantes.

Sorprendió la fuerte votación del novel partido Cabildo Abierto liderado por el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos, con casi 50 mil votos. El Partido Nacional es el único que ya decidió su fórmula presidencial con Lacalle Pou y Beatriz Argimón. La misma fue oficializada el domingo al fin de la noche en la sede del Partido Nacional en la Plaza Matriz.

Los candidatos electos se telefonearon entre sí y hasta el presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, habló con ellos para felicitarlos. Todos actos de conducta cívica ejemplar. Las urnas fueron contundentes. En los próximos días escucharemos y leeremos varios análisis de los resultados.

En el Partido Nacional que llegaba a las urnas con una interna sumamente complicada debido a la irrupción del multimillonario Juan Sartori, asesorado por expertos internacionales en campañas sucias, arrasó Lacalle Pou. Aprovechando la contundencia de los votos rápidamente cerró la fórmula con una mujer de gran experiencia política. Logró disipar así las dudas de cualquier inconveniente para la mañana siguiente.

Gol en el primer minuto del hoy líder indiscutido del Partido Nacional.

El Partido Colorado asistió al sorprendente y contundente triunfo de Ernesto Talvi, derrotando al expresidente Julio María Sanguinetti que al bajar a la arena política dinamizó la colectividad de Rivera. El viejo Partido Colorado revivió y está listo para una nueva competencia. Ganó la renovación, pero todo el partido se potenció en esa mezcla de renovación y tradición que suelen caracterizar a las organizaciones que sobreviven mucho tiempo.

En el Frente Amplio, tras una competencia interna que en los hechos no tuvo disputa, ganó el favorito Martínez. Alguien que no parece ser el preferido de las bases ni del oficialismo del partido. Representa una renovación de hombres dentro de la izquierda. Un desafío interesante para la mayor fuerza política del país en plena transición de liderazgos ancianos, aún con mucho peso.

Entrevistado en FM Del Sol, Javier Miranda el presidente del FA, describía a la oposición –pretendiendo descalificarla– como conservadora, reaccionaria, liberal y de ultraderecha al tiempo que manifestaba preocupación por la baja votación y el desinterés de los votantes frenteamplistas.

Por su lado, Lacalle Pou, en su discurso triunfal en la Plaza Matriz hablaba de la necesidad de un gobierno multicolor que integre a varios partidos –no solo al colorado– en un próximo gobierno. Una cuestión de puntos de vista y de construcción del relato político en un momento en que soplan vientos de cambio y se percibe en el aire que se respira.