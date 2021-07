Viña a Roma: el negocio que dan por hecho, pero que Nacional asume con cautela

La negociación de Palmeiras con Roma por el pase de Matías Viña este lunes se terminó con unos intercambios de Whatsapp entre el presidente de Nacional y de Palmeiras (socios en la transferencia), y un preacuerdo que espera por otras instancias para sellar definitivamente el traspaso del defensa uruguayo al equipo que dirigirá José Mourinho.

En la reunión de directiva que se celebró este lunes, el presidente José Decurnex comentó a sus compañeros todos los detalles sobre los que avanzó en la transferencia de Viña al fútbol italiano en los últimos días y el negocio que representa para los tricolores si se realiza esta transferencia.

Si prospera el acuerdo, que esperan concretar entre martes y miércoles, Nacional recibirá US$ 3.500.000 libres en la operación por el 42,5% que aún le queda del pase.

En ese caso, también según las cuentas que hizo Nacional, la transferencia del futbolista formado en la cantera del club reportará por el 57,5% que los tricolores le vendieron a Palmeiras y lo que recibirán por la parte que negocian en estos días US$ 7.000.000 libres.

Este cifra para un lateral izquierdo es un valor que trasciende los niveles que se pagan en Uruguay.

Matías Viña

En Nacional, que no dan por cerrada la negociación hasta que firmen los documentos sobre los que avanzan de palabra, entienden que si se concreta será una buena venta de directiva cuyo primer acuerdo lo firmó con el club brasileño en enero de 2020.

¿Qué falta para que cierren el pase? Que lleguen los documentos con los montos sobre los que están hablando.

Desde el club informaron a Referí que el ingreso de US$ 3.500.000 será en dos cuotas, al contado y a los 60 días.

Según la información que publicó Globo de Brasil este lunes, y que confirmaron dirigentes de Nacional a Referí, la operación se hace sobre la base de 11.000.000 de euros y bonos por partidos jugados y clasificación a Liga de Campeones por 2,5 millones de euros.

El detalle que brindó el presidente en la directiva, hasta este lunes en las negociaciones de Palmeiras (y Nacional) con Roma estaban en 10.000.000 de euros y era aspiración alcanzar un millón más en el precio de venta a Roma.

La necesidad de Palmeiras por hacerse de caja para afrontar compromisos económicos apuran la venta. El club brasileño aspiraba a recibir 16.000.000 de euros, pero, si finalmente se concreta la operación, será por 11.000.000 de euros al contado.

Descontado el 20% del futbolista y el 10% del intermediario, Nacional recibe US$ 3,5 millones libres.

En la primera parte de la operación, Nacional también recibió US$ 3,5 millones netos.

La ficha de Viña es codiciada en Europa por tres razones: es figura en el fútbol brasileño, es titular en la selección uruguaya y tiene pasaporte comunitario.

A los ingresos que generan con Viña este año, los tricolores suman US$ 2,5 millones libres que le quedaron por Santiago Rodríguez (transferido a City Torque) y US$ 400.000 que les dejó el pase de Agustín Oliveros a Necaxa.

Si se concreta el acuerdo por Viña, Rodríguez y Oliveros habrán ingresado al club en 2021 US$ 6.400.000.

El mercado de pases aún está en proceso, porque en Europa comienza el 5 de agosto y finaliza en setiembre.

Los tricolores esperan cerrar en esta ventana de transferencias las salidas de Gabriel Neves, Guzmán y/o Emiliano Martínez. En todos los casos, los contratos de estos futbolistas finalizan en diciembre.

En sus proyecciones anuales, Nacional estableció que necesita US$ 4.000.000 en venta de futbolistas para equilibrar sus números. Ese registro lo supera ampliamente (vendió por US$ 6.400.000), pero sin ingresos por venta de entradas debido a que el público no puede ingresar y eliminado tras la fase de grupos de la Copa Libertadores, este número deberán ajustarlo al alza.

El contrato de Ocampo

Nacional sigue negociando la extensión del contrato de Brian Ocampo. El presidente Decurnex es quien abordó personalmente el tema con el representante del jugador, Francisco Casal.

Según explicaron a Referí desde el club, el precio del volante en el mercado europeo está limitado porque no tiene pasaporte, pero Nacional quiere obtener un buen acuerdo para su salida o la extensión del contrato por tres años.

Diego Battiste

Brian Ocampo

En la mesa, en la negociación con Casal, el acuerdo entre los tricolores y el empresario pasa por asegurar un buen ingreso o ceder la ficha del futbolista al empresario a cambio de saldar todas las deudas que Casal le reclama a los tricolores. En ese nivel avanzan camino a un buen final, informaron desde Nacional a Referí.

El equipo para el clásico

Con el regreso de Leandro Fernández para el partido del jueves ante Peñarol por la Copa Sudamericana, Nacional suma poder ofensivo.

El delantero argentino faltó al clásico de ida en el Gran Parque Central porque estaba suspendido.

Tras superar la lesión muscular que lo alejó de las canchas durante tres semanas entre el 19 de junio (Boston River) y 11 de julio (City Torque), y cumplir una fecha de suspensión, el jueves estará a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo en el ataque junto a Gonzalo Bergessio.

Diego Battiste

Leandro Fernández

Para el jueves se anuncia un 1-4-4-2. En el arco estará Rochet. En la defensa, el lateral derecho será Armando Méndez o Laborda, y el resto de la última línea Corujo, Marichal, Cándido.

En el mediocampo el técnico debe resolver quiénes son los dos que van al medio, porque por afuera estarán Trezza y Ocampo.

Los bajos rendimientos de Píriz, Trasante, Neves y Cantera, y la falta de actividad de Carballo, dejan abierta la conformación del equipo en esos dos lugares.

En el ataque estarán Bergessio y Fernández.