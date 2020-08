Virol-Oxy, la potencia alemana en desinfección que protege áreas y superficies del covid-19 hasta por 15 días

El coronavirus puede llegar a sobrevivir hasta 72 horas en superficies de acero inoxidable y plástico, hasta cuatro horas en cobre y hasta 24 en superficies de cartón, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es por esto que para combatir el virus el organismo recomienda limpiar con desinfectantes los lugares comunes o en los que circule mucha gente.

La desinfección y esterilización correcta de espacios se obtiene a partir de una limpieza previa y la aplicación posterior de algún desinfectante. A esto se dedica la empresa Clean & Company, que a través de desinfecciones profesionales asegura un ambiente aséptico y libre de agentes patógenos como bacterias, virus –entre los que se incluye el covid-19– y hongos.

“La empresa es siempre nuestra preocupación, poder marcar y diferenciarnos de la competencia, innovar, buscar cosas distintas y de mejor calidad”, explicó Juan Manuel Lanza, experto en desinfección y director de la empresa. Clean & Company cuenta con una trayectoria de más de 15 años de experiencia, con más de 40 clientes regulares como el Liceo Francés, McDonald’s, H&M, MSL Corporate, Acodike, STL, Cash, UPS, Deloitte, Nuevocentro Shopping y las oficinas locales del Banco Mundial, entre otros.

La última innovación de Clean & Company fue la adquisición del novedoso producto Virol-Oxy (importado en exclusividad por Emarlan SA para todo el Mercosur y distribuido exclusivamente en Uruguay por Clean&Company), referente en Alemania que se está difundiendo a nivel mundial, que se utiliza en aeropuertos, terminales logísticas, hospitales, industria alimentaria, entre otros, y garantiza en un 100% la desinfección de los lugares de bacterias, hongos y virus.

El producto, según explicó Lanza, fue lanzado por la empresa alemana Watch Water antes de la pandemia desatada por coronavirus. Sin embargo, fue testeado en el país europeo y está certificado contra covid-19. “Es un producto ecológico, no tóxico, que no afecta ni a las personas, ni a los animales, ni a las plantas. Creo yo que está para un ‘premio Nobel’, la verdad es algo muy revolucionario, no vi nada igual hasta ahora en el mercado”, agregó.

Virol-Oxy, único en plaza con sus características, funciona como un escudo, hace un revestimiento de autodesinfección y limpieza en las diferentes superficies, y se adhiere aproximadamente durante una semana en lugares con poca luz natural (ideal para cines y teatros porque no es necesaria la desinfección con otros productos entre funciones, además de oficinas internas, galpones, depósitos, plantas de elaboración de alimentos, entre otros) y hasta 15 días o más en lugares con mucha luz natural (medios de transporte colectivo, vehículos de renta, taxis, aviones, oficinas con afluencia de luz natural, estacionamientos, entre otros), ya que el producto tiene un fotocatalizador que se activa con este factor.

El recubrimiento que crea el desinfectante, llamado polvo cristalino TIO2, mata bacterias, virus y hongos al contacto y permanece en la superficie incluso con fregado y limpieza repetida. Esto se debe a que los fuertes agentes de unión de sulfato lo ayudan a adherirse firmemente a las superficies a nivel molecular.

La prolongada acción residual de Virol-Oxy ha sido verificada y confirmada por la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, además de ser el único desinfectante certificado de origen contra Coronavirus del mercado, 100% amigable con el medio ambiente.

Clean & Company ofrece el servicio de desinfección con Virol-Oxy o vende el producto de manera directa, única compañía con licencia para hacerlo, para que sea aplicado por empresas que tengan personal de limpieza propio y no quieran contratar un servicio tercerizado. A la hora de desarrollar su labor, Clean & Company se asegura que su personal cumpla con todos los protocolos de prevención vigentes.

“En vez de estar pasando alcohol más de una vez por día en escritorios, en mesadas, en lugares que son de potencial contagio, con Virol-Oxy lo único que tienen que hacer es mantener la limpieza”, explicó el experto en desinfección, y agregó que “la otra gran característica que tiene este producto es que es autolimpiante y se mantiene solo con un paño con agua, y no se quita ni siquiera con repetidos lavados; se puede usar agua sola o agua con detergente si hay alguna grasitud o algo que se quiera sacar que con agua no sale”.

Las empresas que contratan el servicio de Clean & Company o que compran directamente el producto Virol-Oxy reducen el espectro de productos que utilizan para limpiar los lugares de potencial contagio. “Solo van a tener que utilizar alcohol en las manos, y no en las superficies”, explicó Lanza. “La mano de obra también baja porque no hay que tener gente todo el día aplicando desinfectante por todos lados, solo hay que hacerlo una vez por semana o una vez cada 15 días, dependiendo de las condiciones de luz natural del lugar”, agregó.

La potencia Virol-Oxy desinfecta industrias, empresas, comercios, medios de transporte colectivo, cines, teatros, hotelería, gastronomía, entre otros, y disminuye exponencialmente los riesgos de contagio por covid-19 gracias a su comprobada y efectiva acción residual.

Además, Clean & Company es la única empresa en el Uruguay que cuenta con equipos de aspersión que ayudan en la aplicación de los productos a través de la microaspersión, un método permite desinfectar cualquier superficie sin producir daños y obtener resultados óptimos. Este método de aplicación no moja las superficies, sino que apenas las humedece de forma muy uniforme y controlada, lo que permite limpiar sobre papeles, archivos y superficies que no deben ser mojadas o empapadas, y eso asegura una mayor cobertura de desinfección.

Lanza explicó que antes de fin de año se certificarán con la norma ISO 9001 y que se encuentran en etapa de auditoría. Esta norma fue elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO, por su sigla en inglés) y determina los requisitos para el Sistema de Gestión de la Calidad, y puede utilizarse para la aplicación interna por organizaciones, sin distinguir el producto o servicio que brinda. “Vamos a tener esa distinción y es muy importante”, aseguró el director de la empresa.

