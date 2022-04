Volver a casa: Lozano, el campeón de la Libertadores que zafó de los descensos, tuvo su esperado debut en Nacional

Con 23 años y tres temporadas después de haber dejado Nacional, Leandro Lozano regresó al club y el pasado domingo tuvo su anhelado debut oficial en el plantel de primera división, como uno de los titulares en la goleada 6-0 ante Boston River en Flores. El sastre fue el club que le abrió las puertas cuando finalizó su contrato con los albos y en el que jugó entre las temporadas 2019 y 2021.

La historia del lateral derecho es conocida por los bolsos ya que fue uno de los campeones de la Libertadores sub 20 de 2018 que quedó en la memoria de los hinchas. Además, fue el capitán que levantó la copa en el Centenario.

Llegó a Los Céspedes con edad de Séptima e hizo toda la escalera en su etapa de formación hasta la Tercera.

Con la copa de la Libertadores sub 20

Cuando alcanzó el último nivel, luego del título continental y jugó toda la temporada 2018 en Tercera, no tuvo lugar en Primera y quedó libre.

Sebastián Taramasco, el excoordinador de juveniles y hoy gerente deportivo de Nacional, recordó qué pasó con el lateral.

“Leandro estuvo con nosotros desde Sépima. Fue el capitán de la Libertadores Sub 20 y cuando llegó el momento de decidir su continuidad a Primera no tuvo chance y no se le hizo contrato”, dijo a Referí

Tras quedar libre, en 2019 firmó con Boston River y debutó en el primer equipo del sastre en agosto, en la misma fecha en la que Facundo Pellistri hizo su estreno en Peñarol.

En Boston River se ganó el puesto en el lateral derecho y fue uno de los fijos en el equipo. Jugó 73 partidos en tres temporadas.

“Su paso por Boston River fue espectacular. Es un jugador muy empático con el club y muy querido por sus compañeros”, dijo a Referí Roberto Perdomo, presidente de la SAD de los rojiverdes.

Lozano en Boston River

“Fue un jugador emblemático e importante para mantener la categoría en las temporadas que estuvo en Primera. Siempre me decía: ‘Tranquilo presi que no bajamos’”, recordó el dirigente, haciendo referencia a que en las dos últimas temporadas el equipo estuvo al borde del descenso y evitó perder la categoría en la última fecha.

“Ojalá pueda demostrar su talento en Nacional o en el exterior”, fue el deseo de Perdomo.

Las idas y vueltas

Cuando Boston River enfrentaba a Nacional, y Lozano rendía en buena forma, los hinchas tricolores repetían la pregunta: ¿por qué no estaba en el club?

Uno de esos momentos fue en el cierre del Clausura 2020, cuando el equipo rojiverde le ganó en el Gran Parque Central al Nacional de Martín Ligüera, que luego se recuperaría y saldría campeón.

En Nacional saben bien que esas situaciones, de jugadores formados en Los Céspedes que se van del club pero luego pueden regresar, son habituales. Pasó también en esta temporada 2022 con el regreso de Leandro Otormín, como con la salida de Thiago Vecino a Liverpool, con Guillermo May, y también con las veces en las que Maximiliano Falcón sonó para regresar.

“Hay que asumirlo sin trauma”, decía Taramasco a Referí consultado por Lozano tras aquel partido en el Parque Central y por los jugadores que tienen que dejar el club para buscar nuevos destinos. “Alegrarse por el jugador y si se reevalúa la situación, hasta traerlo de vuelta”, agregó en aquel entonces.

Lozano en Los Céspedes

Y la vuelta del lateral se concretó este año. Tras la salida de Armando Méndez y la llegada de José Luis Rodríguez, Nacional buscó un segundo lateral derecho al no tener en cuenta al juvenil Facundo Perdomo, quien fue cedido a Central Español.

El nombre que surgió en la búsqueda fue el de Lozano, quien retornó a Los Céspedes para sumarse a la pretemporada de Pablo Repetto.

Llegó como una segunda opción tras el Pumita Rodríguez y tuvo que esperar su turno como suplente de un titular que ha sido de los jugadores más regulares del equipo.

Hasta que el pasado domingo, en Flores, tuvo su debut en medio de las rotaciones en el marco de la doble actividad.

Lozano en su vuelta a Nacional

Lo hizo con un muy buen rendimiento que ilusionó a los hinchas, con algunas combinaciones con Alfonso Trezza y centros al área, y que también dejó conforme al entrenador.

“Lo veníamos viendo muy bien en los entrenamientos, hoy (el domingo ante Boston River)confirmó lo que veníamos viendo de él y lo que vimos cuando llegó a Nacional: un jugador con personalidad, nacido en el club, que tiene una historia. Y está contento. Es un jugador que no de casualidad está en Nacional, hoy lo demostró”, dijo Repetto sobre el debit del lateral, que luego de pelearla en Boston River volvió su casa y quiere seguir demostrando sus condiciones.