Yonathan Rodríguez se apronta para su debut y cuenta con la bendición de OJ Morales

Para quienes no lo conocían, su llegada a Nacional fue una sorpresa; para quienes lo tenían visto de Cerrito, una gran apuesta. Yonathan Rodríguez fue una de las incorporaciones tricolores en el último período de pases y se apronta para tener su debut oficial.

Su nombre sonó con mucha fuerza esta semana como uno de los posibles cambios que puede hacer el entrenador Pablo Repetto, quien no adelantó nada de su 11 para enfrentar a Monetvideo City Torque este domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central, pero que sí habló del volante al ser consultado en conferencia.

“Es un jugador posicional que tiene buen manejo de pelota, con pase largo. Ustedes lo conocen por todo lo que hizo en Cerrito”, dijo a los periodistas el miércoles. “Arrancó bien de abajo, muchos años en la B, en la A demostró que estaba para más y hoy está en Nacional. Está viviendo su mejor momento en su carrera a nivel de sus desafíos. Lo vemos con muchas ganas y tenemos muchas expectativas con él”, indicó el DT.

@Nacional

Yonathan Rodríguez en Los Céspedes

Como mencionó Repetto, Rodríguez, de 28 años, hizo un gran 2021 en Cerrito, el club en que jugó desde 2013/14, siete temporadas siempre en Segunda división, más la etapa previa de formativas.

Fueron años de lucha para el jugador de Gruta de Lourdes que hizo baby fútbol en Flores Palma. “Vengo de una familia humilde, no te voy a mentir, más de una vez me fui a las prácticas sin poder desayunar porque en casa no había, con lo importante que es para un deportista el desayuno”, recordó el año pasado a Referí.

“En aquella época faltaban los conos, las pelotas, los chalecos, las canchas estaban feas. Hoy está todo muy mejorado y cada vez que puedo me doy una vuelta por las prácticas de los juveniles para que los gurises valoren lo que tienen hoy, si hasta tienen un lugar cerrado para entrenar. Yo con lluvia iba siempre, pero muchas veces no se podía practicar”, agregó al contar sus años en el auriverde.

Hasta que llegó el ascenso y el año pasado tuvo su debut en Primera. Y fue uno de los volantes destacados del Uruguayo, lo que llevó a que Nacional fuera por él.

Diego Battiste

Yonathan Rodríguez en su barrio en 2021

“Lo trajimos por las características de volante central tácticamente destacable, de buen manejo y de muy buenas capacidades defensivas”, dijo a Referí Sebastián Taramasco, gerente deportivo de los albos. “Está adaptándose rápido a lo que es Nacional y tenemos confianza que nos pueda dar un muy buen rendimiento”.

Con el respaldo de OJ

En su llegada a Los Céspedes, Yona coincidió con Oscar Javier Morales, el histórico volante tricolor que retornó este año al club para trabajar como secretario técnico, un rol en el que asiste a todos los entrenamientos y tiene contacto con los futbolistas y el cuerpo técnico.

El ex 5 de trayectoria en Nacional es una voz calificada para detallar las características de Rodríguez y lo que implica pararse en el mediocampo del Gran Parque Central.

Leonardo Carreño

Con la de Cerrito

“Lo hemos visto muy bien”, dijo OJ a Referí. “Es un volante con personalidad, que hizo una muy buena temporada en Cerrito lo que le valió la llegada a Nacional, porque dentro de los refuerzos que vinieron él era uno de los mejores mediocampistas que hubo en la temporada anterior”.

Agregó que Rodríguez se adaptó bien a los compañeros y “a lo que es Nacional”. “Y de a poquito se va sintiendo más cómodo y suelto”. “Tendrá su oportunidad cuando el técnico lo decida para empezar a jugar, sumar minutos, y empezar a escribir su propia historia en el club”, agregó.

Consultado sobre qué tiene que tener un 5 de Nacional, OJ respondió: “Primero que nada tiene que tener personalidad, saber en qué club está”. Además, señaló que va a ocupar una posición “fundamental” para el equipo.

“Las características físicas de él son parecidas a las mías, pero es un poco más alto y más grueso de físico”, agregó OJ. “Y tiene buenas cualidades, buen juego aéreo, es buen marcador, agresivo, distribuye bien el balón y tiene remate”.

Diego Battiste

Yonathan Rodríguez en su barrio en 2021

Para el secretario deportivo, el puesto del 5 ha cambiado desde su época a la actual, algo que considera lógico. “Hay que adaptarse al fútbol de hoy. Ahora es un fútbol más físico, de más metros y kilómetros, de más traslado, pero también está la inteligencia de todo jugador, no importa la posición en que juegue, de entender y leer bien el juego, y que sea productivo para el equipo y que tenga buen rendimiento”, señaló.

“Ahora hay más velocistas, es más dinámico... Como volante central tenés que estar muy bien físicamente. Y después tenés que hacer el juego tuyo, aparte de recuperar tenés que jugar bien. Primero hay que hacer lo básico que a uno le piden, lo que el jugador sabe hacer, y cuando se agarra confianza el jugador se va soltando y es mucho mejor”, explicó.

Volviendo a Yonathan Rodríguez, OJ sostuvo que es un “volante interesante” y que de a poco va a ir haciendo sus armas en el club. “Ojalá le vaya muy bien porque se lo merece”, manifestó, sobre el mediocampista que ya jugó partidos de pretemporada con los albos pero que aún no tiene minutos oficiales, tras ser suplente en tres partidos del Apertura.

“Como todo jugador de Nacional, está preparado para afrontar el desafío de lo que es un club grande”, agregó Morales, el jugador que más partidos oficiales jugó con la tricolor, con 379 presencias, y que también llegó a los albos desde una familia humilde y tras ser figura en Cerro y en el ascenso. “A uno lo pone contento”, agregó OJ, esperando que al nuevo volante albo le vaya bien. “Estuve hablando con él, solo para brindarle la tranquilidad que tenga para jugar, porque es un muchacho de 28 años que ya es maduro, solamente para desearle el mayor de los éxitos”.