Wanderers se blinda del brote de covid-19 en su burbuja, para evitar que ocurra lo que vivió la selección

Los resultados de los hisopados realizados el miércoles a la noche no fueron nada alentadores para el plantel de Wanderers: tres nuevos jugadores se contagiaron de covid-19, por lo que los bohemios llegaron a cinco casos y, por estar concentrados en burbuja, no se descarta que sean más los afectados.

El plantel que encabeza el entrenador Daniel Carreño está en medio de la doble actividad por el Torneo Clausura y por la segunda fase de la Copa Libertadores, en la que el martes jugaron ante Bolivar en el Parque Viera, con triunfo 1-0, y el próximo martes lo harán en el partido de vuelta en La Paz.

El pasado domingo 7 de marzo, luego de la dura goleada en ante Montevideo City Torque (2-8) del sábado, se confirmaron los primeros dos casos de coronavirus en el plantel, los de Ignacio De Arruabarrena y Guillermo Wagner, tras los tests realizados por orden de la Conmebol.

Pablo Porciúncula / AFP

El festejo de Wanderers ante Bolívar

El miércoles volvieron a realizarse nuevos controles, por recomendación de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y este jueves el grupo bohemio amaneció con la noticia de que había tres nuevos positivos: Leonardo Pais, Kevin Rolón y Agustín Santurio.

Con cinco contagiados, los bohemios solicitaron a la AUF el aplazamiento del partido fijado para este viernes a las 16:30 ante Plaza en Colonia, el que abre la 12ª fecha del Torneo Clausura.

La misma no fue concedida porque si bien Vagner y Santurio tienen dos partidos jugados (requisito mínimo) ninguno de esos partidos encuadra en el concepto de "partido FIFA" que es el recogido por el Estatuto del Jugador de la AUF que establece que para darle por "partido jugado" a un futbolista, este debe estar en cancha al menos 45 minutos. En ese caso, Santurio no llegó, porque tiene solo 36' en dos presentaciones, ni Wagner, que suma 47' en dos juegos, por los que no alcanzó los 90' que debería tener para computar sus dos presencias.

Pablo Porciúncula / AFP

Wanderers está complicado por el coronavirus

En Wanderers consideraban que eso, lo de cumplir los 90 minutos, no estaba indicado en el reglamento sanitario para el Torneo Clausura y con solo haber ingresado en dos partidos ya era suficiente.

Ese tema fue dilucidado el jueves de tarde por la Mesa Ejecutiva de la AUF, en base a lo que resolvió el Área Jurídica tras recibir a su vez el informe que le suministró el área administrativa.

Alerta sanitaria

"Estamos tratando de resolver el tema de la mejor manera y estamos en permanente contacto con las instituciones sanitarias", dijo a Referí Nicolás Arrieta, jefe de la sanidad de Wanderers que está en la burbuja.

"Los cinco jugadores que dieron positivo ya abandonaron la burbuja", expresó.

Consultado sobre si se tomarán alguna medida adicional para evitar más contagios dijo: "Lo que tenemos que hacer es seguir aplicando los protocolos sanitarios".

Cuando se le preguntó si teme que se dé una situación como la ocurrida con la selección uruguaya se mostró positivo: "Esperemos que no, por eso seguimos extremando cuidados".

Wanderers también puso al tanto a las autoridades de la Conmebol de lo ocurrido.

Un partido histórico en medio de un rebrote

Tras conocerse los resultados de este miércoles, los tres nuevos contagiados fueron aislados y desde el club se comunicó la situación a la AUF y a la Conmebol.

Los bohemios siguen en su burbuja, entrenando, pero con la preocupación de que puedan surgir nuevos casos.

“Estamos en una burbuja y no sabemos cuántos casos más hay”, dijo el presidente Gabriel Blanco este jueves a Quiero Fútbol de radio Sport 890.

El próximo sábado todo el grupo que forma parte de la burbuja deberá someterse a un nuevo hisopado pedido por Conmebol y el domingo por la mañana se conocerán los resultados

En caso de haber más contagios, estos no viajaran a Bolivia en el vuelo chárter que partirá ese mismo domingo, como tampoco los cinco que están en cuarentena.

Pablo Porciúncula / AFP

La delegación tiene previsto viajar ese día rumbo a Santa Cruz de las Sierras, pasar la noche ahí, entrenar el lunes por la mañana y el martes subir a La Paz para jugar el partido y volver inmediatamente a Montevideo una vez finalizado.

La Conmebol, tal como establece su protocolo para la Libertadores, no tiene en cuenta las bajas y sus partidos deben jugarse sí o sí. Para eso se dispuso que los clubes presenten una lista de buena fe de 50 jugadores de los que puedan utilizar futbolistas en caso de positivos.

En Bolívar, al conocerse los resultados de los bohemios, también hubo alarma debido a que el martes jugaron entre sí, por lo que los del altiplano también podrían sufrir contagios en sus filas.

El partido del próximo martes no será uno más para Wanderers, ya que, sin opciones en el Clausura, estará en juego su continuidad en la copa y también un buen premio económico.

Pablo Porciúncula / AFP

Wanderers jugará la revancha el próximo martes

Por jugar esta ronda ya se aseguraron US$ 500.000 y si clasifican a la siguiente obtendrán US$ 550.000 más.

Si los del Prado superan la fase ante Bolívar, avanzarán a la última fase previa de la Libertadores. De ganar ingresarán a la fase de grupos de la copa y en caso de perder irán a la fase de grupos pero de la Sudamericana.

En fase de grupo de Libertadores el premio es de US$ 1 millón por cada uno de los tres partidos de local, mientras que en la Sudamericana es de US$ 300.000 por cada uno de esos juegos.

Para el partido de vuelta en La Paz, que ya implica una gran dificultad por jugar a casi 4.000 metros de altura, Daniel Carreño no tendrá disponibles a De Arruabarrena, Pais y Rolón, habituales titulares en el primer equipo.

En Wanderers cruzan los dedos para que no tengan más casos y poder llegar de la mejor forma al partido de La Paz.