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El fichaje internacional que llegó como "apuesta" a Nacional, que Jorge Bava ya lo tuvo en cuenta y que debutó en la Tercera división de Rafael García

La Tercera de Nacional, con Rafael García como DT, debutó con derrota ante Wanderers y en el equipo fue titular uno de los fichajes tricolores

31 de marzo de 2026 11:29 hs
John Guzmán, volante colombiano de Nacional

John Guzmán, volante colombiano de Nacional

El Campeonato Uruguayo de Tercera División comenzó esta semana y Nacional, con su categoría que es dirigida por Rafael García, tuvo su primer partido ante Wanderers este lunes, partido que tuvo victoria de los bohemios por 2-1 como locales en el Complejo Devoto.

En los tricolores fue titular el colombiano Jhon Guzmán, uno de los fichajes internacionales que realizó el club en el pasado período de pases y que aún no ha debutado de forma oficial en Primera.

El juvenil, con pasado en la sub 20 de Colombia, arregló con los albos con un préstamo de Cortulua de su país, sin costo, hasta diciembre de 2026 y con opción de compra.

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“Vamos a hacer una apuesta trayendo a préstamo a Jhon Guzmán, un volante de contención colombiano de 20 años. No tiene mucho recorrido aún. Lo que quedé con su representante es que venga a Primera, si después por H o por B tiene que jugar en Tercera, jugará”, dijo el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman.

John Guzmán, volante colombiano de Nacional
John Guzmán, volante colombiano de Nacional

John Guzmán, volante colombiano de Nacional

Tras algunas complicaciones con el cupo de extranjeros en sus primeras semanas, disputó su primer y único partido en Primera en el amistoso ante Deportes Concepción de Chile, el pasado 24 de enero, al ingresar en los últimos 8 minutos en el Gran Parque Central.

Convocado por Bava y debut en Tercera

Tras ese encuentro, Guzmán no volvió a ser tenido en cuenta por Jadson Viera y siguió entrenando en el plantel principal a la espera de su oportunidad.

20251224 Jhon Guzmán con la selección de Colombia sub 20
Jhon Guzmán con la selección de Colombia sub 20

Jhon Guzmán con la selección de Colombia sub 20

En las prácticas ha dejado muy buenas sensaciones. “Le ha ido muy bien en los entrenamientos desde que llegó. Si bien es una apuesta ha demostrado que está bien y que podemos confiar en él”, dijo Perchman tras sus primeros entrenamientos.

Luego de las primeras fechas del Apertura y tras la salida de Jadson Viera, el nuevo entrenador, Jorge Bava, lo convocó por primera vez para el pasado partido ante Montevideo City Torque.

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Pero finalmente no quedó en el plantel para el encuentro en el que los albos jugaron en el Estadio Charrúa.

Este lunes sí pudo volver a hacer fútbol en la Tercera de Rafa García, en la que fue titular con la camiseta número 5.

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Nacional comenzó ganando el partido con gol de Juan Ignacio García, pero luego lo dio vuelta Wanderers.

Guzmán pudo mostrar sus condiciones y ahora aspira a volver a estar a la orden en Primera.

El los tricolores saben que es un proyecto a futuro y Perchman lo catalogó entre los jugadores que son “más apuestas que realidades, que perfectamente pueden llegar a ser realidades”.

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