El fichaje internacional que llegó como "apuesta" a Nacional, que Jorge Bava ya lo tuvo en cuenta y que debutó en la Tercera división de Rafael García

El Campeonato Uruguayo de Tercera División comenzó esta semana y Nacional , con su categoría que es dirigida por Rafael García, tuvo su primer partido ante Wanderers este lunes, partido que tuvo victoria de los bohemios por 2-1 como locales en el Complejo Devoto.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En los tricolores fue titular el colombiano Jhon Guzmán , uno de los fichajes internacionales que realizó el club en el pasado período de pases y que aún no ha debutado de forma oficial en Primera.

El mediocampista de 21 años fue fichado como una “apuesta” a futuro, siguiendo en parte lo realizado con Julián Millán en 2025, quien llegó como un desconocido a los albos, tuvo una brillante temporada y fue transferido a Fluminense de Brasil en una operación que reportaría a los tricolores US$ 5.100.000 .

Juan Cruz De los Santos y Jhon Guzmán en la pretemporada 2026 de Nacional

Juan Cruz De los Santos y Jhon Guzmán en la pretemporada 2026 de Nacional

El juvenil, con pasado en la sub 20 de Colombia, arregló con los albos con un préstamo de Cortulua de su país, sin costo, hasta diciembre de 2026 y con opción de compra.

Nacional y Defensor Sporting ganaron y Peñarol vs Aguada se suspendió; mirá los resultados del lunes de la Liguilla de la Liga Uruguaya de básquetbol

Nacional tercero: mirá cómo quedó la tabla del Torneo Apertura tras los resultados de este lunes y en la previa de los partidos del martes

“Vamos a hacer una apuesta trayendo a préstamo a Jhon Guzmán, un volante de contención colombiano de 20 años. No tiene mucho recorrido aún. Lo que quedé con su representante es que venga a Primera, si después por H o por B tiene que jugar en Tercera, jugará”, dijo el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman.

John Guzmán, volante colombiano de Nacional John Guzmán, volante colombiano de Nacional

Tras algunas complicaciones con el cupo de extranjeros en sus primeras semanas, disputó su primer y único partido en Primera en el amistoso ante Deportes Concepción de Chile, el pasado 24 de enero, al ingresar en los últimos 8 minutos en el Gran Parque Central.

Convocado por Bava y debut en Tercera

Tras ese encuentro, Guzmán no volvió a ser tenido en cuenta por Jadson Viera y siguió entrenando en el plantel principal a la espera de su oportunidad.

20251224 Jhon Guzmán con la selección de Colombia sub 20 Jhon Guzmán con la selección de Colombia sub 20 FOTO: AFP

En las prácticas ha dejado muy buenas sensaciones. “Le ha ido muy bien en los entrenamientos desde que llegó. Si bien es una apuesta ha demostrado que está bien y que podemos confiar en él”, dijo Perchman tras sus primeros entrenamientos.

Luego de las primeras fechas del Apertura y tras la salida de Jadson Viera, el nuevo entrenador, Jorge Bava, lo convocó por primera vez para el pasado partido ante Montevideo City Torque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2037923110100271196&partner=&hide_thread=false Los convocados para enfrentar a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa pic.twitter.com/7eqV8tPJv2 — Nacional (@Nacional) March 28, 2026

Pero finalmente no quedó en el plantel para el encuentro en el que los albos jugaron en el Estadio Charrúa.

Este lunes sí pudo volver a hacer fútbol en la Tercera de Rafa García, en la que fue titular con la camiseta número 5.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CNdeFformativas/status/2038690750028796328&partner=&hide_thread=false Los 11 para el debut de la Tercera División ante por el Torneo 2026#CanteraInagotable pic.twitter.com/YWRpScTdWm — Nacional Formativas (@CNdeFformativas) March 30, 2026

Nacional comenzó ganando el partido con gol de Juan Ignacio García, pero luego lo dio vuelta Wanderers.

Guzmán pudo mostrar sus condiciones y ahora aspira a volver a estar a la orden en Primera.

El los tricolores saben que es un proyecto a futuro y Perchman lo catalogó entre los jugadores que son “más apuestas que realidades, que perfectamente pueden llegar a ser realidades”.