WhatsApp permite ocultar el número de mensajes de los chats silenciados

Los grupos de la aplicación de mensajería WhatsaApp son muy útiles. Te permiten contactarte con varias personas a la vez y organizar desde reuniones laborales hasta cumpleaños familiares. Pero también producen cientos de mensajes que uno no quiere leer, sea por desinterés o por cansancio. Para eso, la aplicación más popular de mensajería instantánea ahora tiene la opción de "silenciar" notificaciones, tanto de grupos como de contactos individuales.

Hasta ahora, por más que el ringtone no sonaba o el celular no vibraba, la notificación estaba ahí, con un ícono rojo y un número, indicando cuántos mensajes te quedaban por leer.

Pixabay

En muchos usuarios generaba la ansiedad de no tener más mensajes pendientes y consultar permanentemente el celular.

Hoy ese problema ya es parte del pasado. WhatsApp actualizó su sistema y ahora los chats silenciados no mostrarán notificación alguna. Así, cuando no quieras saber más nada de un grupo o de una persona (al menos por un tiempo), por más que te envíen decenas de mensajes no lo sabrás.

Whatsapp

Por ahora, esta actualización solo está disponible para iOS, pero se espera que en los próximos días también llegue a dispositivos Android.

En esta nueva versión, la 2.19.110, hay otras dos novedades que sí están disponibles fuera de los dispositivos Apple:

En primer lugar hay una nueva pantalla de inicio, que muestra el logo de Whatsapp centrado con un fondo blanco durante un segundo antes de mostrarte la casilla de mensajes.

WaBetaInfo

Si tu celular está en modo oscuro aparecerá con un fondo azul, pero solo esa pantalla, ya que por ahora ese modo no ha llegado a todo WhatsApp.

Además ofrece un nuevo orden en las herramientas de edición de videos, como stickers y emojis, que ahora estarán siempre disponibles mientras editas.