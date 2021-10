Will Smith eligió la peor película de su carrera: “Es una espina que llevo clavada”

Will Smith hizo un repaso de su filmografía y eligió cuáles fueron sus mejores películas, así como la peor producción en la que participó.

En un segmento de preguntas con la revista GQ, el actor respondió preguntas de gente anónima realizadas en las redes sociales y no dudó cuando tuvo que elegir lo peor y lo mejor de su carrera.

En la cima del ranking Smith sostuvo que hay un "empate" entre Hombres de negro y En busca de la felicidad. "Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas”, consideró el actor.

Hombres de negro fue la película que afianzó a Smith en el estatus de Hollywood después de Dia de la Independencia, una película que le aseguró un éxito prolongado ya que rápidamente se convirtió en una franquicia internacional.

En busca de la felicidad, por otra parte, fue la película que le valió su segunda nominación a los premios Óscar como mejor actor, aunque en esa ocasión se lo terminó llevando Forest Whitaker por El último rey de Escocia.

Cuando debió elegir lo peor de su filmografía no lo pensó dos veces: “¿La peor? No lo sé, Wild Wild West es una espina que llevo clavada. Verme a mí mismo con chaperreras es algo que no me gusta”, sostuvo.

En la película de 1999 dirigida por Barry Sonnenfeld Smith interpreta, junto a Kevin Kline, a dos agentes especiales que tienen la tarea de salvar a los Estados Unidos de un científico que viaja por el oeste en una araña robótica.

Actualmente Smith se encuentra promocionando su nueva película, King Richard, donde interpreta a Richard Williams, padre y entrenador de las tenistas Venus y Serena Williams.