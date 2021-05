Ya se habla de pagos de US$ 4 por kilo para los novillos de alta calidad

Avanza la faena para cuota y se modera la suba de precios del ganado gordo, en un escenario de plena firmeza. El mercado internacional sigue encendido, la faena semanal de vacunos fue la más alta en dos meses y –aunque se desaceleró la suba– ya comienza a hablarse de negocios que alcanzan los US$ 4 por kilo para novillos especiales.

La noticia del cierre de las exportaciones de carne por parte de Argentina ha generado expectativas que, por ahora, no se han visto reflejadas en el mercado ganadero, pero sí a nivel industrial. A pesar del anuncio oficial del gobierno del país vecino, hay incertidumbre sobre si la restricción será solo por 30 días. La primera intención de los exportadores ha sido intentar captar un aumento adicional de precios en China, mercado que queda con un vacío de oferta a cubrir y que ya registraba valores en ascenso, acercándose a los niveles de 2019.

El novillo venía ganando de a 10 centavos en las últimas tres semanas, pero no mantuvo el ritmo. El comienzo de la faena de ganado de corral con destino a la Cuota 481 y la aparición de una oferta de ganados más generales ralentizaron la suba.

Asimismo, la mayoría de los negocios por novillo gordo de exportación se hacen entre US$ 3,90 y US$ 3,95 por kilo en cuarta balanza y ya se han concretado ventas puntuales, por lotes excepcionales y de volumen, por US$ 4.

En la vaca los US$ 3,75 son corrientes y las buenas y pesadas alcanzan US$ 3,80. Para vaquillonas las cotizaciones se ubican entre US$ 3,80 y 3,85 por kilo, con demanda del abasto algo más tranquila. Las entradas a planta van de una semana a 10 días.

El fervor del mercado internacional se refleja en el precio de exportación, que cruzó los US$ 4.600 por tonelada de carne vacuna la semana pasada. Aunque el dato es preliminar, se trata uno de los mayores valores en la serie que publica INAC desde 2002, de la mano de China y Estados Unidos.

El interés industrial permanece incambiado. La faena de vacunos subió por segunda semana consecutiva y sumó 53.735 reses, la más alta en dos meses. A esto se suman buenas condiciones climáticas, con lluvias llegando este fin de semana que consolidan un auspicioso panorama forrajero.

“No veo señales que puedan atenuar esta situación de mercado (…) esta firmeza está para consolidarse y seguir trepando centavo a centavo de aquí en más”, señaló Gustavo Basso, de Gustavo Basso Negocios Rurales.

En el mercado de reposición hay mayor interés por los negocios cortos, con mucha firmeza, por ejemplo, para la vaca de invernada. Los teneros han registrado ajustes a la baja, con un promedio de US$ 2,28 por kilo en pie en el remate de Plaza Rural de esta semana, 12 centavos menos que los US$ 2,35 del remate anterior, aunque con un alto porcentaje de colocación, un 95%.

Las expectativas son de optimismo. Además del hueco que deja Argentina otros factores parecen asegurar la firmeza, como una oferta restringida de Australia y sus diferencias políticas con China. En Europa se espera con atención la llegada el verano post pandemia. Y China mantiene el ritmo de compras mientras lucha contra una segunda ola de peste porcina africana que presiona sus stocks internos.

Se mantiene tonificado el mercado para los lanares

Los lanares siguen con valores en ascenso y con una demanda que supera ampliamente la oferta, en plena poszafra ovina.

Los negocios se concretan algunos centavos arriba de las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), con el cordero liviano en el eje de US$ 3,73 por kilo; el cordero pesado en US$ 3,76; los borregos en el eje de US$ 3,67; y la oveja en US$ 3,49 por kilo.

China sigue siendo protagonista en el mercado como demandante de carne ovina, con un precio de exportación que la semana pasada promedió US$ 5.230 por tonelada, el más alto desde comienzos de año.

La faena de vacunos volvió a ser elevada.