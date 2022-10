Ya suman al menos 40 los muertos en la explosión en una mina de carbón en Turquía

"Contabilizamos en total 40 muertos. Hay 58 mineros que pudieron salvarse por su cuenta", declaró Soylu. A su lado, el ministro de Energía, Fatih Donmez, estimó, visiblemente afectado, que se acercaba "el final de las operaciones de rescate".

El recuento oficial de víctimas creció en las últimas al confirmarse que los equipos de rescate habían logrado rescatar sólo a unos 40 trabajadores de las galerías de la mina, ubicada a orillas del Mar Negro. Inicialmente se hablaba de 28 muertos y 15 mineros atrapados

En total, 11 mineros se encuentran aún hospitalizados, cinco de ellos en estado grave, mientras que al menos un trabajador sigue desaparecido.

"Once heridos están en los hospitales, seis de ellos en la clínica Çam Sakura de Estambul. No es clara la situación de un minero. Las tareas de búsqueda y rescate siguen hasta que se haya aclarado su situación", explicó el ministro turco.

La tragedia ocurrió por después de las 18 horas local en la mina de carbón de Amasra, en la costa del mar Negro. Después de la explosión, se produjo un incendio en las galerías dejando más víctimas y mineros atrapados, según las fuentes oficiales citadas por la agencia AFP

De los sobrevivientes que lograron escapar, 28 se encontraban heridos y fueron derivados a varios hospitales.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que cancelaba su agenda para viajar al lugar del accidente el sábado por la tarde.

AFP PHOTO / PRESS OFFICE OF THE PRESIDENCY OF TURKEY