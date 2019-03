YouTube Premium llegó a Uruguay: ¿cuánto cuesta y qué ofrece?

Desde este miércoles el menú de opciones de streaming en Uruguay agrega una nueva opción: YouTube Premium, la versión paga de la plataforma de videos, y YouTube Music. Según anunció Google, propietario de YouTube, en un comunicado, un grupo de 14 países, entre los que además de Uruguay están Argentina, India, Sudáfrica, Paraguay y Bolivia, disponen desde ahora de este servicio, que tendrá un costo mensual de US$ 7,19 o un plan familiar para hasta seis usuarios a US$ 10,99 por mes. En el caso de contratar YouTube Music, el costo es de US$ 6 dólares, y US$ 9 para el plan familiar.

Para tener una referencia, el costo mensual de una cuenta premium de Spotify es de US$ 8, y el servicio más barato de Netflix es de US$ 9.

YouTube Premium y Music ofrecen un mes de prueba gratis, aunque cabe aclarar que al contratar el primero de esos dos servicios se incluye también el acceso al servicio de música.

YouTube Premium ofrece la capacidad de ver videos sin conexión a internet, permite descargar contenido audiovisual, elimina completamente los anuncios publicitarios de los videos, y en los dispositivos móviles permite continuar la reproducción cuando la aplicación está en segundo plano, algo que sin el servicio no se puede. Además, incluye un catálogo de series y películas originales, como Cobra Kai, la continuación de Karate Kid; la película Museo, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, o la serie documental Burn The Stage, sobre la banda de kpop BTS.

El catálogo tiene un tono más juvenil que el de otras plataformas, lo que refleja el perfil de los consumidores más fervientes del servicio de videos, aunque también hay producciones que apuntan a un público más adulto, como la nostalgiosa Cobra Kai. Distintos Youtubers y hasta músicos como Maluma están al frente de distintas series actuales o futuras.

Contar con YouTube Premium también permite la reproducción sin anuncios y sin conexión de las plataformas hermanas YouTube Kids y YouTube Gaming.

En cuanto a la música, uno de los principales recursos de YouTube, tal como indican las listas de videos más reproducidos a nivel anual y según las tendencias diarias de la plataforma, el servicio permite el acceso a YouTube Music, una plataforma de streaming similar a Spotify, Deezer, o la locataria Mus, así como a Google Play Música, donde se pueden comprar discos y canciones para descargar.