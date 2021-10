Zambrano & Cía dispersó Angus de Los Tilos para Uruguay y la región

Un nuevo remate anual de la cabaña Los Tilos, de Ingrid Ahlig, se realizó en Treinta y Tres, donde Zambrano & Cía colocó toda la torada Aberdeen Angus de forma ágil.

Gerardo Zambrano, director del escritorio, se encargó de rematar la destacada oferta y comentó a El Observador que “las ventas estuvieron muy ágiles. Fueron totales, hubo muchos compradores nuevos y varios de afuera, de la región, que siempre fue la apuesta de Los Tilos, extenderse al resto del departamento, el país y la región con sus toros”.

Se vendieron toros Angus a US$ 3.442 de promedio, con un valor máximo de US$ 5.640, el cual se pagó por un toro pedigrí de tres años. Además se colocaron 60 vientres que cotizaron, en promedio, US$ 801.

La subasta se hizo en la estancia a donde se acercaron clientes y amigos de la cabaña. Esta fue la venta anual Nº 33 de la cabaña.

Ventas totales de la genetica @angusLOSTILOS en treinta y tres



Gran demanda por la torada en su 32° remate anual



Felicitaciones a la familia y clientes por los negocios logrados



Compartimos los valores 👉🏻#gzremates #zafradereproductores #tumejoropcionagropecuaria pic.twitter.com/In0usK3U4h — Zambrano & Cía. (@ZambranoyCia) October 8, 2021