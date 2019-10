Zlatan ya tiene su estatua: “Es el símbolo de que todo es posible"

La estrella del fútbol sueco Zlatan Ibrahimovic inauguró este martes una estatua con su efigie cerca del estadio en el que comenzó su carrera profesional en su ciudad natal de Malmö, al sur de Suecia.

"Qué importa de dónde vienes, de dónde eres, qué importa a qué te parezcas, esta estatua es el símbolo de que todo es posible", declaró el futbolista visiblemente emocionado de verse representado "aquí, donde todo comenzó".

"Este es un símbolo para los que no se sienten bienvenidos, no encajan o sienten que no son como los otros. Si yo puedo, cualquiera puede. No soy más especial que nadie, aunque sea el mejor en lo que hago", afirmó.

Con 116 partidos internacionales, entre 2001 y 2016, y 62 goles, el actual delantero de Los Angeles Galaxy está considerado como uno de los mejores atacantes de su generación.

La estatua, que mide 2,7 metros y pesa 500 kilos, ha sido realizada por el escultor sueco Peter Linde.

AFP

La estatua de Zlatan

Ibrahimovic creció en Malmö en condiciones difíciles hasta alcanzar el estrellato del fútbol.

Originario de Rosengård, un barrio popular de Malmö conocido por los violentos enfrentamientos entre bandas rivales, Ibrahimovic debutó con el Malmö en 1999 y a lo largo de su carrera ha marcado más de 450 goles y vestido los colores de algunos de los clubes más prestigiosos: Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United y Los Angeles Galaxy.

Con base en AFP