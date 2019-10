Valverde y la influencia de Zidane en su progresión

El volante de la selección uruguaya, Federico Valverde, pasa por su mejor momento en su equipo, Real Madrid, y habló sobre su presente en el club merengue durante la conferencia de prensa que este martes dio en el Complejo Uruguay Celeste, donde entrena para los amistoso ante Perú.

“Pajarito” fue consultado sobre cómo son sus diálogos con el técnico francés, ganador de tres Ligas de Campeones con los merengues.

“Todo no se puede contar lo que se habla con Zidane”, señaló. “Sí hacemos diferentes juegos, eso no se puede discutir. Uruguay tiene un estilo y el Madrid otro”.

“Siempre tratamos de que él me corrija a nivel personal, me trata de evaluar cómo me está yendo en la selección, me trata de dar consejos para seguir creciendo. Como dije, estar en la selección es como un regalo a lo que se hace en los clubes, así que hay que trabajar en el club, seguir tomando ritmo, para cuando me toca el regalo, como yo digo, dar el máximo”, expresó el volante.

Valverde dijo estar “feliz” por su momento en Real Madrid. “Obviamente que cuando las cosas están yendo como uno quiere en lo personal, se siente contento. Y en lo grupal nos encontramos líderes y es una satisfacción muy grande”.

El volante también contó cómo es la relación con sus compañeros y con su referente, el alemán Tony Kroos. “Siempre trato de rescatar la mayor de las cosas que me dicen mis compañeros. Qué esté tranquilo, que disfrute de cada momento...”, indicó. “Que un compañero como Tony me diga que despliegue todo lo que yo sé es algo muy bonito y quiere decir que algo tengo para dar, entonces trato de aprovechar cada momento que me toca en el Madrid y brindar lo mejor de mí”.

Consultado sobre cuál era el futbolista europeo del plantel con más actitud de sudamericano, expresó: “Son varios los que tienen algo bajo la manga. Siempre destaco al capitán, Sergio, que es el que tiene esa picardía de sudamericano”.

“Orgullo” por los elogios de Tabárez

Valverde también mostró su satisfacción por los elogios que le hizo Óscar Tabárez en la conferencia de prensa de este lunes y dijo sentir “mucho orgullo y mucha felicidad”.

“Cuando uno entra al Complejo, como yo cuando entré a los 14 años y que el Maestro te venga a compartir una conversación es algo muy bonito y muy motivador. Que hoy una persona como él, que ha ganado tanto y que ha hecho tanto por la selección y el país, que hable bien de uno te llena de alegría”, expresó.

El mediocampista también habló sobre su presente en Real Madrid y la incidencia de eso para estar en la celeste. “Siempre dije que la selección es la recompensa de lo que uno hace en los clubes. Creo que lo que estoy haciendo en el Madrid hubo una mejora muy grande a nivel futbolístico y la madurez que tuve fuera de la cancha creo que ayuda bastante”.

“Eso creo que me ha servido para evolucionar en la selección, para sentirme uno más en el plantel. Agradecerle a los compañeros de la selección como me han tratado y ayudado, me sentía preparado pero hoy por hoy me siento más maduro y con más chances para jugar en cualquier lugar”, señaló el volante.