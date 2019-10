La respuesta de Brian Rodríguez ante el elogio de Godín

Brian Rodríguez, el volante de la selección uruguaya de fútbol, dijo no ser un “gran, gran jugador” al ser consultado este mates por los elogios que le hicieron el capitán de la celeste, Diego Godín, y el entrenador del combinado, Óscar Tabárez.

Godín dijo que el ex-Peñarol y hoy Los Angeles FC es un “jugador diferente” por sus condiciones. “Un jugador veloz, con buen uno contra uno y que puede desequilibrar por la banda”, señaló.

Consultado al respecto, Rodríguez agradeció los elogios. “No me considero como un gran, gran jugador como están diciendo”, expresó en conferencia de prensa en el Complejo Celeste.

“Me apoyo a mis compañeros y no trato de ser lo que no soy. Sé mis límites, sé lo que puedo dar, entonces me apoyo en eso, trabajo duro. Esa es la base de todo y el orgullo de que las palabras del Maestro sean esas, también de mis compañeros”, agregó el futbolista que vive su segunda convocatoria a la selección mayor luego de la de los amistosos de setiembre.

Sobre las palabras de Tabárez para él, dijo que son “un orgullo tremendo”. “La palabra del Maestro ya sabemos lo que representa para nosotros y para el país. Qué mejor confianza que esa, que recibir un elogio del Maestro”, señaló.

Brian destacó que en sus primeras participaciones en la selección “hay que ir paso a paso y aprovechar las oportunidades” y “disfrutar al máximo”.

Sobre su presente en LAFC de la Major League Soccer de Estados Unidos, dijo que va conociendo día a día. “Adaptándome al juego y al equipo, a la liga y al país y su cultura. Creciendo cada día”.

Y sobre la selección dijo que es “un grupo sensacional”. “Desde el primer día que llegue a Costa Rica me recibieron de la mejor manera. Estoy muy contento”.