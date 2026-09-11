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Oficial | Construirán un nuevo tren eléctrico en la región: ¿cuál será su recorrido?

Su ejecución estará a cargo del Incofer, con rutas entre San José, Cartago, Heredia y Alajuela, organizadas en 30 estaciones y 28 unidades.

11 de septiembre de 2026 12:14 hs
Tren Eléctrico TIBI

Tren Eléctrico TIBI

Costa Rica construirá un nuevo tren eléctrico de pasajeros para unir distintos puntos del Gran Área Metropolitana (GAM). El servicio, denominado Tibi, tendrá una extensión de unos 52 kilómetros, estará compuesto por dos líneas y contará con una inversión de US$ 800 millones.

La presidenta Laura Fernández firmó en mayo la ley que habilitó el financiamiento de la obra, cuya ejecución estará a cargo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). El trazado contempla pasos por San José, Cartago, Heredia y Alajuela, con 30 estaciones y 28 unidades.

Tren Eléctrico TIBI

Tren Eléctrico TIBI

La primera línea está prevista para comenzar a operar en 2030, mientras que la totalidad de la red entraría en servicio hacia finales de 2031.

¿Cómo será el recorrido del tren eléctrico Tibi?

Tren Eléctrico TIBI

Tren Eléctrico TIBI

El sistema estará compuesto por dos líneas que partirán del área central de San José y se extenderán hacia Cartago y Alajuela. Una conectará la Estación del Atlántico con Paraíso de Cartago. La segunda unirá la capital con el centro de Alajuela y atravesará Heredia.

La red tendrá aproximadamente 51,9 kilómetros, 30 estaciones y tramos de doble vía. Los trenes podrán alcanzar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y el proyecto contempla frecuencias de hasta 10 minutos durante los períodos de mayor demanda. La estimación oficial apunta a transportar alrededor de 100.000 pasajeros por día.

Las unidades serán eléctricas y estarán equipadas con aire acondicionado y accesos adaptados. Además, las estaciones estarán vinculadas con otros medios de transporte, como colectivos, taxis y bicicletas, de acuerdo con el diseño presentado para el sistema.

El proyecto recibió el nombre Tibi, una palabra de la lengua indígena ngäbe que significa "ciempiés". La denominación hace referencia a la configuración del sistema y fue presentada oficialmente junto con el proyecto ferroviario.

El ministro de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, Efraím Zeledón, defendió la continuidad de la iniciativa y señaló que el tren eléctrico será una pieza central para mejorar el transporte público del país. "Ahora lo que suceda será mi responsabilidad", enfatizó.

El financiamiento contempla US$550 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), incluidos US$178,7 millones cofinanciados por el Fondo Verde para el Clima, y US$250 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

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