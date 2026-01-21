Acuerdo Mercosur – Unión Europea: oportunidades, riesgos y lineamientos estratégicos

La decisión política de avanzar hacia la firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, adoptada el 9 de enero de 2026, y su firma formal realizada el 17 de enero de 2026 en Asunción, Paraguay, representan un punto de inflexión en la política de inserción internacional del Uruguay y del bloque regional. Luego de más de dos décadas de negociaciones, el entendimiento adquiere definición política en un contexto internacional marcado por la fragmentación del comercio global, el aumento de tensiones geopolíticas y la revalorización de los acuerdos entre socios confiables.

Desde una perspectiva política, el acuerdo debe interpretarse como una decisión estratégica de largo plazo.

Para el Mercosur, implica retomar una agenda de apertura externa y reafirmar su vocación de integración al sistema internacional. Para la Unión Europea, consolida un vínculo con una región clave en términos productivos, ambientales y de seguridad alimentaria.

Para Uruguay, país pequeño, abierto y con fuerte dependencia del comercio exterior, el acuerdo se inscribe en una tradición de política exterior basada en reglas, previsibilidad y diversificación de mercados, elementos centrales para el desarrollo económico y la estabilidad institucional.

Arquitectura del acuerdo y enfoque gradual

Uno de los aspectos políticamente más relevantes es la arquitectura jurídica adoptada, denominada en inglés split.

El acuerdo se estructura en dos instrumentos complementarios:

Acuerdo Comercial Interino, circunscripto a disciplinas estrictamente comerciales.

Acuerdo de Asociación Mercosur–Unión Europea, de alcance integral, que incorpora diálogo político, cooperación y convergencia normativa.

Este diseño permite avanzar de manera gradual, habilitando la eventual aplicación provisional de los beneficios comerciales, mientras se desarrollan los procesos de ratificación más complejos en el ámbito institucional europeo. Desde el punto de vista político, este enfoque reduce la incertidumbre, evita nuevos bloqueos y permite generar resultados tangibles en el corto y mediano plazo.

La firma de ambos instrumentos el 17 de enero en Asunción constituye un hito institucional relevante para el Mercosur y refuerza la señal política de cohesión y proyección externa del bloque.

Alcance general del acuerdo

El acuerdo Mercosur–Unión Europea es un tratado de asociación birregional que trasciende ampliamente la liberalización arancelaria. Abarca un mercado ampliado de más de 700 millones de consumidores, combinando dimensiones económicas, regulatorias y políticas.

Entre sus principales componentes se destacan:

Liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios.

Acceso a mercados para inversiones y contratación pública.

Reglas de origen, barreras técnicas al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias.

Normas sobre propiedad intelectual, competencia y defensa comercial.

Compromisos vinculantes en materia ambiental, laboral y de desarrollo sostenible.

Desde una óptica política, estos compromisos configuran una agenda de estándares que influye directamente sobre los modelos productivos, la regulación interna y la competitividad sistémica de los Estados Parte.

Oportunidades estratégicas para Uruguay

El acuerdo presenta oportunidades relevantes para Uruguay, que exceden el impacto comercial inmediato:

a) Acceso a mercados y diversificación productiva

Se mejora el acceso al mercado europeo para productos estratégicos como carne bovina, arroz, lácteos, productos forestales y agroindustriales, contribuyendo a diversificar exportaciones y reducir la dependencia de mercados tradicionales, aun considerando los límites derivados de cuotas y cronogramas de desgravación.

b) Atracción de inversión y previsibilidad

El fortalecimiento del marco normativo y la previsibilidad jurídica constituyen señales positivas para la inversión extranjera directa, particularmente en sectores como agroindustria, logística, energía, forestación, celulosa y servicios.

c) Fortalecimiento institucional

La convergencia regulatoria con estándares internacionales impulsa procesos de modernización institucional, mejora de capacidades estatales y fortalecimiento de la gobernanza económica.

d) Posicionamiento político internacional

Uruguay refuerza su imagen como país confiable, estable y comprometido con el comercio basado en reglas, alineado con valores democráticos, derechos humanos y desarrollo sostenible, fortaleciendo su perfil internacional y su capacidad de negociación futura.

Riesgos, tensiones y desafíos políticos

El acuerdo también plantea desafíos que requieren una gestión política activa:

Impactos sectoriales asimétricos, con beneficios desiguales entre sectores productivos.

Competencia intensificada en sectores sensibles, tanto desde la Unión Europea como dentro del propio Mercosur.

Costos de adaptación regulatoria, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Exigencias ambientales crecientes, con potencial impacto reputacional en caso de incumplimientos.

Incertidumbre en los plazos de entrada en vigor plena, asociada a los procesos de ratificación en el ámbito europeo.

Riesgo de profundización de una especialización primaria si no se promueve activamente la agregación de valor y la innovación productiva.

Desde una perspectiva política, el principal riesgo no radica en el acuerdo en sí mismo, sino en la ausencia de políticas públicas complementarias que permitan maximizar sus beneficios y mitigar sus costos.

Impacto sectorial: síntesis para la toma de decisiones

Carne bovina: alto potencial por calidad y trazabilidad; limitaciones derivadas de cuotas, cronogramas y competencia regional.

Lácteos: oportunidades acotadas en el mercado europeo, condicionadas por el alto nivel de protección y las indicaciones geográficas. Debe considerarse, además, el posible aumento de la competencia de productos europeos en mercados relevantes del Mercosur, particularmente Brasil. La leche en polvo, principal producto de exportación uruguayo, no es un bien de consumo significativo en Europa.

Forestal y derivados: oportunidades de mayor valor agregado, sujetas a exigencias ambientales y de trazabilidad más estrictas.

Arroz y agroindustria: nichos de calidad y oportunidades estacionales, con potencial de diferenciación.

Servicios, inversión y compras públicas: oportunidades en TIC, logística y energía, con la necesidad de preservar proveedores locales y capacidades nacionales.

Dimensión política de largo plazo

El Acuerdo de Asociación Mercosur–Unión Europea consolida un marco integral de relacionamiento estratégico. Para Uruguay, se inscribe en una visión de largo plazo orientada a:

Profundizar alianzas con socios estratégicos.

Reposicionar al Mercosur como actor relevante en el comercio internacional.

Compatibilizar apertura económica con sostenibilidad ambiental y cohesión social.

Abstracción de todo otro comentario, los Estados Parte del Mercosur deberán resolver internamente los criterios de asignación de las cuotas de exportación, aspecto que aún constituye una incógnita relevante desde el punto de vista político y económico.

Aun así, el acuerdo fortalece la posición negociadora del país frente a futuros acuerdos comerciales y procesos de integración.

Conclusión

Para Uruguay, el acuerdo Mercosur–Unión Europea constituye una herramienta estratégica de política exterior y desarrollo, orientada a promover la producción, el empleo y una inserción internacional inteligente. El enfoque gradual adoptado permite superar años de estancamiento y comenzar a traducir el entendimiento político en resultados concretos.

El impacto final dependerá, fundamentalmente, de la capacidad política e institucional del país para implementar el acuerdo, acompañar a los sectores productivos, mitigar los costos de ajuste y asegurar una distribución equilibrada de los beneficios.

En ese marco, Uruguay reafirma su compromiso con una política exterior pragmática, previsible y basada en reglas, y valora este acuerdo como un paso decisivo hacia una integración internacional más profunda, moderna y sostenible.

No obstante ello, resulta imperioso generar ámbitos político-institucionales adecuados para diseñar y ejecutar herramientas que permitan transformar este acuerdo en una verdadera oportunidad para el desarrollo nacional.