La negociación que se viene, acuerdos que hacen ruido y la última cena de Cairo

La última cena

En la víspera del viernes santo, mientras los periodistas llamaban a cuanto dirigente del MPP conocieran para confirmar el rumor de que Cairo le había presentado la renuncia a Orsi, algunos emepepistas compartían con la ministra un asado en su casa de Pajas Blancas.

Esa noche, que fue la última cena de Cairo como ministra, supimos que la dimisión era un hecho consumado que se oficializaría el viernes por la mañana cuando el presidente aceptó la renuncia. Cairo no quiso hablar y prefirió compartir esa jornada en la intimidad de un asado que buscó, como dicen en el MPP, alimentar el “espíritu de cuerpo”. Recién temprano en la mañana la hoy diputada publicó en sus redes la carta de renuncia.

La simpatía de los líderes

El director de Equipos, Ignacio Zuasnabar, le contó a empresarios que a diferencia del gobierno de Lacalle Pou, que asumió con un “mandato de cambio” más claro, el contexto actual de comienzo de gestión de Yamandú Orsi es “más difuso”.

El mensaje fue dado en un desayuno de coyuntura organizado por el CED, el think tank al que se sumará Lacalle Pou el jueves. Señaló que la medición de Equipos de febrero mostraba que un 34% de la población creía que el rumbo “está estable”, mientras que un 27% entiende que “avanza lento pero seguro”. Un 18% dijo que estaba estancado.

En ese evento, Zuasnabar también presentó una gráfica con la popularidad de los líderes políticos. Antes de asumir, Orsi tenía un saldo de +24, mientras que Lacalle Pou llegaba a +21 y José Mujica +14.

El resto, todos tenían saldo negativo: Cosse -13, Ojeda -15, Bordaberry -19 y Delgado -20.

Popularidad líderes.jpeg

Cambios al CPP

Vigente desde 2017, el nuevo Código del Proceso Penal –que pasó de un sistema inquisitivo a uno acusatorio y trajo juicios orales y públicos– genera amores y odios. Aunque tiene poco tiempo, ya ha sufrido varios parches y ahora Yamandú Orsi pretende hacerle cambios.

Para esto, el presidente nombró un grupo “asesor técnico” que tendrá al prosecretario Jorge Díaz como coordinador y que deberá analizar, evaluar y estudiar modificaciones al CPP.

Además de Presidencia, lo integrarán los ministerios de Interior y Educación, y la Fiscalía General de la Nación. También convocarán al Poder Judicial y el Colegio de Abogados aunque la lista de participantes quedará abierta para sumar nuevas voces.

“Ordenó la tropa”

Los blancos quedaron enloquecidos con el mensaje que dio Luis Lacalle Pou en el directorio. Varios valoraron que “ordenó la tropa” y trazó el rumbo del futuro.

Sin dar órdenes, hizo un diagnóstico a corto, mediano y largo plazo que inyectó energías. Dijo que en mayo tenían que ganar “la mayor cantidad de alcaldías e intendencias” y se puso a la orden.

Cuestionó al gobierno al señalar que están “abriendo el paraguas” y que el proyecto presentado en campaña era para “ganar” y no “para gobernar”.

Por último les dijo que el presidente del directorio tenía que “acostarse y levantarse” pensando en el Partido Nacional, que debían profesionalizarse y que la Rendición de Cuentas era la “primera batalla” sobre el legado.

Al filo

Decenas de militantes, particularmente de la 40, lo esperaron afuera del directorio para saludarlo y sacarse fotos. Casualidad –o no– uno de los últimos con los que se vio fue el presidente del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal, que estaba por la zona.

“Acá sí puedo saludarte”, le dijo y se dieron un abrazo como dos ciudadanos que hace tiempo no se ven. La Constitución establece que los ministros del TCR deben abstenerse de toda actividad política salvo el voto.

Lacalle Pou Francisco Gallinal.jpeg I. Guimaraens

Lo más lógico

La Cámara de Diputados instalará este miércoles una comisión especial –que combine la de Hacienda y la de Legislación de Trabajo y Seguridad Social– para intentar que en dos semanas trate y apruebe el proyecto sobre el rescate a la Caja de Profesionales que envió el Poder Ejecutivo. Se viene una negociación dura para el oficialismo que deberá conseguir los dos votos que le faltan para alcanzar la mayoría necesaria.

El anterior gobierno mandó un proyecto similar que en 2023 no se aprobó porque Cabildo Abierto decidió no acompañarlo y el Frente Amplio, al ver que no había acuerdo en la coalición, decidió no prestar sus votos. Ahora la situación es a la inversa, el FA es mano y desde filas blancas y coloradas ya ha habido críticas al texto.

Sin embargo, en Cabildo Abierto entienden que es necesario llegar a una solución y ven que la propuesta por el Poder Ejecutivo –que implica mayores aportes de activos y jubilados y un aporte del Estado– está dentro de lo esperado. Después, dicen en Cabildo, habrá que mirar en detalle los porcentajes de cada aporte y revisar los argumentos de por qué el partido no acompañó hace dos años. Se viene una intensa negociación.

Por el largo del pelo y el brillo de los zapatos

Las sanciones del Ministerio de Defensa a cuatro jerarcas de la Armada Nacional por su comportamiento ante un grupo asesor de la ministra que estudia el contrato con Cardama se volvieron uno de los temas más acuciantes en la agenda del gobierno.

Con una millonaria compra con la que nunca estuvieron de acuerdo como telón de fondo, el gobierno quiso dar una señal política a las autoridades responsables antes de tomar nuevas medidas sobre el fondo del asunto. Las sanciones al excomandante en jefe de la Armada, dos contraalmirantes y un capitán de navío fueron, en la jerga militar, “por el largo del pelo y el brillo de los zapatos”. En caso de concretarse una muy probable investigación administrativa, se esperan novedades.

Acuerdos que hacen ruido

Vamos Uruguay acordó con Alianza País y apoyará a Mercedes Meme Ruíz como alcaldesa del municipio E en Montevideo. La alianza lleva a Gonzalo Fau (colorado) como segundo candidato.

La noticia generó malestar en la interna colorada porque, si bien no está prohibido, perjudicará a los otros candidatos de esa colectividad: Laura da Costa Porto, que va con la 25 y Santiago Ojeda de la 714.

Este fin de semana ya comenzaron a repartir las listas y se pudo ver el ensobrado blanquicolorado.

Meme Ruiz Pedro Bordaberry.jpeg

La otra novedad es que Marcelo Caporale, el dirigente que estaba con Gustavo Zubía y se distanció tras reclamar su lugar en la Cámara de Diputados por un acuerdo con Andrés Ojeda previo a las elecciones, decidió sacar una lista apoyando a Martín Lema.

La lista es la 815 y también tienen varios candidatos a alcalde –como Santiago Ojeda en el E– bajo el paraguas de la 714.

Por las propuestas

Luego de asegurar durante varios meses que no iba a hacer campaña en Canelones, el diputado de Cabildo Abierto de ese departamento Álvaro Perrone decidió apoyar la candidatura del colorado Walter Cervini dentro de la Coalición Republicana en el departamento canario.

Las propuestas del diputado, que incluyen el ingreso por concurso, la realización de auditorías obligatorias para los fideicomisos vigentes y la regularización de deudas tributarias, están alineadas con planteos que Cabildo viene haciendo desde hace tiempo.

Homenaje santo

El Partido Nacional planteó este martes en la coordinación de Diputados que pretende hacerle un homenaje al fallecido Papa Francisco. La idea de los blancos es hacerlo en Asamblea General y por eso le pidieron al presidente de la cámara, el frenteamplista Sebastián Valdomir, que le traslade el planteo a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse.

El encargado del planteo fue el diputado Rodrigo Goñi que nos dijo que ya que hasta el presidente Yamandú Orsi lo mencionó como un referente, corresponde hacerle un homenaje. Recordó, además, que se hizo uno con el fallecimiento de Juan Pablo II y que Francisco predicaba siempre en favor de la “buena política” en contra de la “política del espectáculo, del barro”.