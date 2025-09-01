Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Martes:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Opinion

La imagen que ya no prueba nada

Google Nano Banana o cómo vamos a habitar un paisaje en el que las imágenes circulan con el mismo estatus aunque provengan de la cámara o del algoritmo.

El Observador | Joan Cwaik

Por  Joan Cwaik

Colaborando con inteligencia artificial para creatividad&nbsp;

Colaborando con inteligencia artificial para creatividad 

Emilio Oteiza
1 de septiembre 2025 - 15:05hs

Google Nano Banana apareció hace pocos días con un nombre extraño que parecía un chiste, pero detrás de esa etiqueta se esconde una de las mayores transformaciones de la fotografía digital desde la invención del retoque: la posibilidad de modificar imágenes completas con tal grado de coherencia que lo editado ya no se percibe como editado y la idea de prueba visual se desarma casi sin que lo notemos.

El lanzamiento fue algo discreto, integrado a Gemini como si se tratara de una función más, pero la diferencia con otros sistemas de edición es que aquí la continuidad se vuelve el corazón del proceso: un rostro casi no se deforma, una textura no se pierde, la sombra cae donde debe, los detalles se preservan aunque se cambie todo lo demás. La lógica no es inventar desde cero, sino corregir, pulir, reemplazar elementos y hacerlo de una forma que engaña incluso a quien sabe mirar.

Durante años se discutió si la IA generativa iba a desplazar a programas como Photoshop, pero la discusión pierde sentido cuando se ve lo que logra Nano Banana: no se limita a generar imágenes nuevas, sino que convierte cualquier foto en un territorio maleable sin sacrificar la verosimilitud. Y lo que está en juego ya no es solo la estética, sino la confianza. Si cada imagen puede transformarse con tanta precisión, entonces la fotografía deja de ser documento y se convierte en superficie mutable, siempre lista para ser intervenida de nuevo.

Las primeras pruebas que circularon en foros muestran hasta qué punto esta tecnología erosiona la frontera entre lo registrado y lo fabricado. Una mascota vestida con un disfraz inexistente parece tan real como la escena original. Una foto de producto puede incorporar luz y reflejos que jamás estuvieron ahí. Una selfie tomada en un cuarto anodino puede trasladarse a una playa sin que nada chirríe. La proeza técnica no es la invención, sino la perfección con que se conserva la identidad del objeto intervenido.

Más noticias
¿cuanto vale una inversion floja de papeles?
OPINIÓN

¿Cuánto vale una inversión "floja de papeles"?

Ese es el verdadero salto: no estamos frente a imágenes falsas mal hechas que revelan la manipulación, sino frente a construcciones que resultan más creíbles que lo real. Y eso obliga a repensar para qué sirve una fotografía cuando ya no puede garantizar autenticidad, cuando su función como prueba se disuelve en la plasticidad de la edición.

Lo que este modelo consolida es un nuevo régimen visual donde la memoria ya no se fija en imágenes únicas, sino en versiones intercambiables que pueden adaptarse a cada necesidad, a cada narrativa, a cada expectativa estética. Una foto de infancia, un documento periodístico, un archivo personal: todo puede ser retocado con tal precisión que lo que recordemos dependa menos de lo que pasó que de lo que alguien decidió que se viera.

La pregunta que queda no es si la tecnología es buena o mala, sino cómo vamos a habitar un paisaje en el que las imágenes circulan con el mismo estatus aunque provengan de la cámara o del algoritmo. La fotografía ya no prueba nada, pero sigue pesando como si probara. Y en ese desajuste se abre un campo de tensiones culturales que apenas empieza a desplegarse.

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
FINAL DE LA LEAGUES CUP

Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo millonario del domingo 31 de agosto en vivo

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos