Liderar el talento: la clave para solidificar el mercado uruguayo

En su libro sobre liderazgo en el siglo XXI, Tony Blair , que fue primer ministro británico durante diez años, dice que la verdad más básica para liderar es que “se trata todo acerca de las personas” . Dice Blair: “en cualquier parte del mundo donde trabaja mi instituto, cuando me siento con líderes y los observo puedo decir cuáles tienen equipos que funcionan bien y cuáles no. Y casi puedo garantizar que aquellos líderes con equipos que funcionan mal fracasarán” .

Por supuesto, estas cualidades no son habituales, y Blair lo remarca: “es difícil cruzarse con personas realmente buenas. El talento excepcional es… bueno, excepcional. Así que, si ves a alguien con talento, tómalo. Si es tan talentoso como crees, nunca te vas a arrepentir”. En un mundo muy competitivo, hay que agregar que detectar el talento no es suficiente. Cuando alguien se destaca, es muy probable que otros también lo perciban. El elegido, entonces, también nos tiene que elegir no una, sino muchas veces. Pero, ¿cómo se aplican los aprendizajes de un político inglés al mercado uruguayo?.