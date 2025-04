Luces amarillas para el FA, la ilusión de Malaquina y la tensión por la política exterior

En el Frente Amplio se encienden algunas luces de alerta porque no han logrado conseguir las mayorías necesarias en Diputados. La izquierda quiere, a su vez, tener un nexo entre la Cancillería y la Carifa para evitar ruidos en un área sensible.

Las primeras negociaciones que el Frente Amplio tuvo que encarar en Diputados para conseguir las mayorías necesarias fueron complejas y no tuvieron el resultado esperado por el oficialismo. El primer intento fue para realizar el homenaje a Raúl Sendic Antonaccio. En ese caso, lograron que Identidad Soberana votara junto al Frente Amplio pero la ausencia del diputado Álvaro Lima (y de su suplente) hizo que no tuvieran los 50 votos necesarios y la iniciativa naufragó.

La otra vez que intentaron conseguir los votos fue para aprobar el proyecto de ley que creaba tres nuevos municipios para estas elecciones departamentales. Sin embargo, solo pudieron convencer al diputado blanco de Rocha Jorge Méndez y, otra vez, les faltó un voto para los 50 necesarios.

Además, la coalición ya tiene acordado que votará en contra del proyecto de ley que enviará en las próximas semanas el ministro de Educación José Carlos Mahía para reincorporar a los docentes en los consejos de la ANEP. El diputado Gustavo Salle es la opción que le queda al FA.

El único proyecto que sí lograron aprobar fue el que liberaba fondos para el Casmu pero se trataba de un tema que tenía puntos de continuidad con el gobierno anterior. Desde la coalición destacan que, al menos hasta ahora, han logrado moverse en bloque.

El nexo con la Carifa

Los temas de política exterior suelen ser puntos de tensión en la interna del Frente Amplio. Ha sido Venezuela, supo ser alguna vez Estados Unidos y ahora el conflicto entre Israel y Palestina –por la oficina de innovación que Uruguay tiene en Jerusalén– vuelve a generar cortocircuitos entre la fuerza política y el Poder Ejecutivo. Es por esto que la coalición de izquierda quiere que haya un nexo entre la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa) y la cancillería.

Esto se planteó en una reunión que el canciller Lubetkin tuvo con la comisión antes de asumir y se maneja la posibilidad de que un adscripto o el propio ministro cumplan ese rol de ida y vuelta con la fuerza política. En el pasado, los intermediarios entre Cancillería y Frente Amplio fueron Belela Herrera, durante la gestión de Gargano, y la dirigente del MPP, Graciela "Chela" García, con Almagro.

No seas cagón

El Frente Amplio le transmitió a los coordinadores de los otros partidos que decidió aplicar una sanción de dos meses sin entrar a cámara al diputado suplente Juan Erosa. La decisión, informada este martes, se debe a que Erosa –diputado suplente– citó a Eleuterio Fernández Huidobro en la sesión de la cámara y dijo que en política se puede “ser muchísimas cosas, incluso idiota (pero) lo que no se puede ser es cagón o cobarde”. El propio diputado reconoció en diálogo con sus compañeros que se “excedió”.

El legislador blanco Rodrigo Goñi ya había criticado a su colega y reclamado sanciones porque entiende que su comentario fue “inapropiado” y se trata de una “falta de respeto”. Los blancos, además, pidieron que el presidente de la cámara, Sebastián Valdomir, lo “amoneste” públicamente, algo que sucedió este martes en el inicio de la sesión de la cámara.

Más nombres

Los colorados enviaron este martes a Presidencia la lista con las primeras designaciones en organismos de contralor. A las ya conocidas de José Amy (OSE), Germán Coutinho (Ancap) y Julio Luis Sanguinetti (BCU) se sumaron las de María Eugenia Roselló como secretaria relatora del Senado (a partir de mayo), Ángel Fachinetti al Inisa y Luca Manassi al Instituto de Colonización.

Los blancos también dieron a conocer nuevos nombres: Juan José Bruno estará en el BSE, Leandro Claramunt en la Ursec y Santiago Borsari en la CND.

El FA le baja el perfil a Zunino

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio se juntó este lunes y dio por laudado el caso del intendente de Montevideo luego de haberle reclamado que considerara el cese del contrato como asesora de Ana Inés Martínez. La izquierda ya da por hecho que Mauricio Zunino no va a levantar la perdiz con el tema y no va a salir a discutir con el partido como algunos socialistas hicieron trascender en un primer momento en Búsqueda.

El hoy intendente no va a reunirse ni con el Secretariado ni con la Mesa Política –que no fue citada esta semana–, aunque no se descarta que mantenga una conversación con Fernando Pereira.

Subsidios a revisión

Todas las personas que dejan cargos electivos, políticos o de particular confianza tienen derecho a cobrar un subsidio por un año de hasta el 85% del salario que recibían, en los organismos legalmente establecidos.

Los habilita una ley que viene desde la dictadura pero que se ha mantenido aunque ahora el Tribunal de Cuentas quiere ordenar los pagos tras observar algunas irregularidades.

Recientemente pidió “intervenir preventivamente” para determinar quiénes tienen derecho a recibirlo. La normativa establece que solo debe pagarse a los que no reciban “ningún otro tipo de ingreso con cargo a fondos públicos”. El disparador fue un caso que se dio en Inumet donde un funcionario cobraba sueldo y jubilación pero el día anterior a pedir subsidio suspendió la jubilación para poder cobrarlo.

Milei “exitoso”, según Oddone

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, compareció ante la comisión de Hacienda de Diputados y en una extensa presentación hizo, entre otras cosas, un análisis de la región. Cuando llegó a Argentina reconoció que –pese a lo que él mismo creía– Javier Milei estaba siendo “exitoso” en la implementación de su “programa ortodoxo”.

“A pesar de que todos pensábamos que las restricciones políticas y sociales iban a impedir al presidente Milei avanzar en esto, hasta ahora hay que poner sobre la mesa que el programa viene siendo implementado de manera exitosa”, le dijo Oddone a los diputados aunque señaló que tiene “talones de Aquiles” porque sigue sin tener reservas.

Para Oddone esto fue posible por el nivel de “hartazgo” que existe en Argentina y destacó como un “logro importante” la reducción de la inflación.

Malaquina se ilusiona en Salto

Blancos y colorados aprendieron la lección de 2020 y se presentarán unidos en Salto bajo el lema Coalición Republicana (CR). El grupo lidera en intención de voto al Frente Amplio (FA) y tiene al nacionalista Carlos Albisu como favorito.

Pero en las últimas horas, una encuesta de Equipos que comenzó a circular en Salto tiene muy ilusionados a los colorados, ya que ubica a Marcelo Malaquina recortando y a una distancia respetable de Albisu.

La foto general muestra a la CR con 50% de intención de voto mientras que el FA recibe 41%. Hay 6% de indecisos y 3% de blancos y anulados. Dentro de la coalición, el 56% votaría a Albisu y 44% a Malaquina.

Los colorados dicen que si la tendencia se mantiene su candidato tiene chances, aunque advierten que una decisión tomada por Vamos Salto los puede perjudicar si los números son muy apretados. El grupo liderado por Germán Coutinho –el otro referente colorado del departamento– decidió abrir dos listas: una apoyando a Malaquina y la otra a Albisu.

División en el horizonte

Con la presencia de senadores, diputados y dirigentes, Martín Lema presentó anoche la 1, la lista con la que pedirá el voto para intentar ser intendente de Montevideo por la Coalición Republicana.

La intención de los blancos era que hubiera “lista de unidad” de todos los sectores, algo que parece muy difícil a falta de 48 horas para el cierre.

Supimos que el dirigente Santiago Caramés transmitió que abrirá su propia lista –la 22– por el incumplimiento de un acuerdo político interno en De Centro respecto a los lugares de los ediles.