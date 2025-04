Orsi viaja con empresarios, primeros movimientos por el Presupuesto y la dificultad para negociar con Salle

Ese proyecto ya está generando movimientos. En el Frente Amplio tienen dificultades para negociar con Salle, hicieron consultas para saber qué pasa si no se aprueba y en el Ejecutivo ya se realizaron las primeras reuniones con el foco en ese texto.

VENIA Bianchi argumentó que el Partido Nacional no votará venia a Layera por razones "éticas" y "políticas"

Embed - #GALLETADECAMPAÑA | Orsi viaja con empresarios, el debate por la herencia y la negociación con Salle

La dificultad para negociar con Salle

El escenario sin mayorías de la Cámara de Diputados obliga a los partidos a negociar todos los temas y desde la bancada oficialista buscan adelantarse a la jugada para asegurarse los votos. Sin embargo, en las distintas conversaciones que han tenido con el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle se han encontrado con la misma dificultad. El mediático abogado, dicen en el FA, no tiene una agenda ni iniciativas concretas que le interese impulsar. Y eso hace difícil la negociación, porque no hay temas sobre los cuáles discutir para ver si se puede llegar a un acuerdo o no.

El discurso antisistema de Identidad Soberana no se traduce en proyectos concretos. Fue algo de lo que sucedió en la discusión sobre la comisión preinvestigadora, donde la diputada Nicolle Salle presentó una denuncia que tenía más de 1.700 páginas sobre un tema sensible y que tiene mil aristas para abordar.

Con Cabildo Abierto, sin embargo, es distinto. Los liderados por Guido Manini Ríos tienen intereses particulares e iniciativas que les gustaría que sean aprobadas. Eso permite un intercambio para intentar llegar a puntos en común. Con Salle es más difícil.

Por ahora no

El primer acercamiento de la bancada oficialista con Identidad Soberana por el Presupuesto no trajo buenas noticias para el Poder Ejecutivo. Gustavo Salle transmitió que no está dispuesto a votar el proyecto en general. De todos modos fue un tanteo sin cartas sobre la mesa para conocer cuál era la postura inicial del diputado. Esto recién empieza.

20250217 Gustavo Salle y Nicolle Salle. Primera reunión interpartidaria en el Parlamento. Foto: Inés Guimaraens

¿Y si no se aprueba?

En el Frente Amplio están contemplando la posibilidad de que no se apruebe el proyecto de ley de Presupuesto. Si bien harán todos los esfuerzos para conseguir las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados –en el Senado tienen 17 de 30 votos–, algunos legisladores ya hicieron consultas a expertos en la tarea legislativa para saber qué pasa si no se aprueba el proyecto que debe ser entregado al Parlamento antes del 31 de agosto.

Por lo pronto, sigue vigente el aprobado en el período anterior. Obvio, FNAME, que el Frente Amplio trabajará para evitar esta situación pero siempre es mejor contar con la información.

Por programas

El Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) empezaron a realizar las primeras reuniones con los distintos ministerios para iniciar el trabajo sobre el proyecto de ley de Presupuesto. Una de las ideas que manejan en el equipo encabezado por Gabriel Oddone es pensar un presupuesto por programas y no por incisos tal como hasta ahora.

Dos empresarios con Orsi

Los presidentes uruguayos suelen elegir destinos simbólicos –como Brasil o Argentina– para su primer viaje al exterior, pero Yamandú Orsi sorprendió y optó por Panamá, un país que le puede reportar resultados concretos a corto plazo en materia comercial.

Estará cuatro días fuera (viaja en la madrugada del lunes y vuelve el jueves 10). Se reunirá con su par José Raúl Mulino y empresarios panameños. Además del canciller Mario Lubetkin, lo acompañarán el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Guillermo O’Brien, y el gerente general de Saman, Diego Nicola.

Los empresarios están muy activos buscando dónde colocar esta cosecha, que estiman será –en volumen– la mayor de la historia. Tienen expectativas de poder aumentar las ventas y que el mercado panameño pase de transitorio a fijo y sea sin aranceles (o bajos) porque el país tiene problemas de abastecimiento y están por vencerse compromisos con Estados Unidos.

Tras Panamá, Orsi irá a Honduras a la cumbre de la Celac. Ahí pretende tener varias reuniones bilaterales.

Con cautela

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el de Economía, Gabriel Oddone, todavía no estudiaron en profundidad el borrador de decreto que el Ministerio de Trabajo elevó para modificar la norma sobre ocupaciones. La titular de Industria sabe que es un tema sensible y quiere revisarlo mientras que Oddone no quiere realizar movimientos que puedan tensionar el vínculo con empresarios o poner en duda alguna inversión.

20250325 Fernanda Cardona. Consejo de Ministros. Fernanda Cardona. Archivo Foto: Inés Guimaraens

Almuerzos y experiencia

Lubetkin está haciendo una ronda de reuniones para absorber experiencia de quienes han liderado la política exterior. La semana pasada se juntó con Omar Paganini y supimos que prevé tener un encuentro con Lacalle Pou.

Yurramendi puede perder

A poco más de un mes de la elección, la interna blanca de Cerro Largo está que arde. Los nacionalistas dan por descontado que ganan pero hay dudas acerca de las chances que tiene José Yurramendi de ser reelecto.

El intendente está en una disputa cabeza a cabeza con Christian Morel, el alcalde de Río Branco. Ambos eran del grupo del senador Sergio Botana –caudillo local– pero recientemente el vínculo se rompió.

El alcalde dijo que antes de octubre intentaron obligarlo a bajar su candidatura para acceder al segundo lugar de la lista de diputados, algo que el senador niega.

A su vez, Morel recibió el apoyo de Aire Fresco, lo que hizo estallar a Botana, que llegó a decir en radios locales que los “nuevos líderes” del alcalde –en referencia a Álvaro Delgado y Martín Lema– “nunca” defendieron a Cerro Largo y solo “piensan en Punta del Este”.

La posibilidad de que Yurramendi pierda también es manejada en otro ámbito: la designación de cargos para la oposición, ya que hay dirigentes de Alianza País que están pensando que si eso ocurre deberán buscarle un lugar de contralor.

Esperan la renegociación

Los empresarios que construirán la planta de Arazatí tienen el equipo armado y esperan por el gobierno para comenzar a renegociar el contrato.

Algunos de ellos estuvieron el viernes en la asunción de Pablo Ferreri en OSE, tomaron nota del discurso y destacaron que cuando habló de “escuchar a la academia” mencionó específicamente al Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (Imfia).