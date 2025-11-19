Sobre cuatro iniciativas para la educación en Uruguay

Cada persona tiene un potencial de excelencia y de desarrollo de su talento, propio y singular, que guarda relación con sus motivaciones, intereses y capacidades, así como está inmerso en una constelación de circunstancias y contextos de vida. Asimismo, las construcciones colectivas y las sinergias entre los talentos hacen a la inteligencia colectiva de un país en su capacidad de generar bienestar y desarrollo justo y sostenible. Se trata de asumir el desafío de establecer sinergias entre las inteligencias individuales y colectivas para que las sociedades progresen equitativa y solidariamente.

En el marco de repensar la educación a la luz de contribuir a cimentar un planeta habitable y un mundo posible, entendemos necesario conformar un ecosistema de innovación con una fuerte impronta local en el territorio abierta al mundo. Esencialmente la innovación, como un eje transversal, intersectorial e interinstitucional de la política pública, tendría que generar más y mejores oportunidades para que las personas desarrollen sus talentos enmarcados en sus comunidades, y bajo miradas que congenien sensibilidades globales, regionales y locales.

La primera de las iniciativas tiene que ver con forjar el pensamiento autónomo, ético, creativo, solidario y futurista desde la infancia en adelante como base universal del desarrollo del talento. Cabe remarcar que la libertad se ejerce y disfruta en la medida que se sustenta en la capacidad de pensar por sí mismo y en conexión empática con los demás.

Se propone implementar talleres para pensar concebidos como espacios de formación ciudadana donde niñas y niños, adolescentes y jóvenes formulan preguntas, reflexionan y discuten sobre diversidad de temas. La filosofía es un vector fundamental de estimulación del espíritu crítico y propositivo – combinación de la razón y los sentimientos, las facultades intelectuales y las emociones - que permea la diversidad de experiencias de aprendizaje a lo largo y ancho de toda la formación de las y los alumnos.

Se puede recurrir a los relatos – por ejemplo, en la literatura y en el cine – como mediaciones culturales que les ayudan a reflexionar y comprender mejor lo real, así como hurgar en temas candentes vinculados, por ejemplo, a fortalecer la democracia como modus de vida, la apreciación de las expresiones múltiples de la diversidad sustentadas en valores universales y morales, y la complementariedad entre las inteligencias humana y artificial. Dichos talleres son concebidos como oasis de pensamiento y de desaceleración para tomarse el tiempo de entrar en resonancia con uno mismo, con los otros, el mundo y las obras. Como señala el filósofo y ensayista surcoreano, Byung-Chul Han (2023), se trata de tener paciencia, esperar la lenta maduración de las cosas que se van forjando y evitar las tentaciones de la inmediatez.

Desde edades muy tempranas se puede incentivar que las y los alumnos desarrollen su pensamiento propio y asuman estrategias preventivas frente a los sesgos cognitivos y riesgos de: (i) cancelar y prohibir a quienes piensan diferente a uno; (ii) negar verdades científicas comprobables; y (iii) relativizar al extremo de que todo es construido y que no existen verdades y realidades objetivables. El amor a la verdad tiene que ser jerarquizado en la formación de las nuevas generaciones.

Los talleres, que podrían tener una duración de dos horas semanales, abarcarían en una primera etapa a una muestra intencional voluntaria de escuelas primarias de Montevideo y del Interior que reflejen diversidad de contextos territoriales, culturales, sociales y educativos. La aspiración sería de universalizar los talleres para pensar en la educación primaria en el quinquenio de gobierno. Asimismo, dichos talleres se desarrollarían en liceos y escuelas técnicas en diversidad de formatos y en base a los espacios curriculares ya existentes. No se trata de agregar espacios de aprendizaje sino de reorganizar los existentes y de apuntalar la extensión del tiempo pedagógico para fortalecer la capacidad de pensamiento de las y los alumnos. Cabe remarcar que la libertad se ejerce efectivamente cuando la persona es autónoma en su pensamiento.

A efecto de poner en marcha la iniciativa en escuelas primarias, se podría hacer un llamado abierto a propuestas a efectos de implementar talleres para pensar con el requisito que los mismos tengan que ser facilitados por las y los jóvenes, preferentemente menores a 25 años y que se destacan por su capacidad de entendimiento y comunicación con la denominada generación alfa - abarca los nacidos entre el 2010 y el 2024 –. Se buscan superar visiones y prácticas adulto-céntricas de la educación y, alternativamente, progresar hacia abordajes intergeneracionales. La iniciativa podría ser coordinada por la ANEP juntamente con la Dirección Nacional de Educación del MEC y la propuesta de “La biblioteca nacional del futuro” (MEC).

La segunda de las iniciativas yace en incentivar la alfabetización verde y azul en sostenibilidad con base al desarrollo de ecosistemas educativos locales. Su objetivo es la búsqueda de respuestas a desafíos en torno a la sostenibilidad esencialmente vinculados a modos de producción y distribución, así como de protección de la naturaleza, de los espacios verdes y los recursos hídricos. Se trata de reconocer y potenciar las culturas y los conocimientos locales a través del trabajo colaborativo entre los sectores de la educación, la producción, la comunidad y la sociedad civil articulados por el estado en el territorio.

Se propone seleccionar, en una primera etapa, localidades menores de 10.000 hab. del interior del país donde se conforme un ecosistema educativo local que tenga por objetivo incentivar y transversalizar enfoques, iniciativas, proyectos y prácticas innovadoras en educación verde – con foco en los temas de cambio climático y biodiversidad – y azul – conservación y usos responsables del agua, y protección del océano, ríos, arroyos, lagunas y otros cursos de agua. La educación verde y azul forma parte de una visión comprehensiva de las alfabetizaciones fundacionales que son la base insoslayable para que las personas puedan liderar estilos de vida autónomos, sostenibles, saludables y solidarios. Asimismo, dicha educación puede ser una palanca comunitaria de cambio actitudinal y en las prácticas que coadyuven a forjar futuros más sostenibles para las nuevas generaciones.

Conjuntamente los liceos, las escuelas técnicas y los Institutos Tecnológicos Regionales (ITR, UTEC), en su condición de ecosistema educativo local, coordinarían las acciones de alfabetización en sostenibilidad, localizadas en el territorio, con el involucramiento activo de los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) y los centros juveniles (INAU), la UDELAR, las intendencias departamentales y diversidad de instituciones públicas y privadas incluidas las universidades. Cada ecosistema educativo local dispondría de un fondo para la implementación de iniciativas innovadoras orientadas a lograr impactos reales y medibles en la mejora de la calidad de la vida y de oportunidades sociales y productivas de la localidad respectiva. La sostenibilidad, anclada localmente, coadyuva a hurgar, resaltar y usar las culturas y los conocimientos propios de cada comunidad, para responder a desafíos de escala mundial.

La tercera de las iniciativas se enfoca en el desarrollo de la inteligencia híbrida en alumnos y educadores para apuntalar el desarrollo de altas capacidades cognitivas en adolescentes y jóvenes en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática por sus siglas en inglés) con sustento en la ética y las humanidades, y enmarcado en un enfoque inclusivo, dialoguista y componedor de género.

La inteligencia artificial (IA) no sustituye el pensamiento y la acción humana que es singular en cuanto se nutre de intuiciones, razones y emociones como aspectos inextricablemente entrelazados. Más bien las inteligencias humanas y artificial se potencian mutuamente y permiten avizorar oportunidades para el desarrollo de una inteligencia híbrida, esto es, esto es, una “IA aumentada por los humanos e inteligencia humana aumentada” (Guerra Jáuregui, 2025).

Se propone que educadores y alumnos colaboren en usar, afinar, producir, testar y validar herramientas de la inteligencia artificial generativa – por ejemplos textos de IA, Apps, materiales multimedia y usos avanzados del ChatGPT – para el desarrollo de iniciativas comunitarias STEAM sustentados en los diálogos entre diversos saberes y experiencias de aprendizaje.

La iniciativa podría sustentarse en el trabajo colaborativo entre liceos, escuelas técnicas, Ceibal y los Institutos Tecnológicos Regionales (ITR, UTEC) con el apoyo de Centros Universitarios Regionales (Cenur, UDELAR) y universidades privadas, e instituciones de la sociedad civil y comunitarias. Su objetivo es responder a diversidad de desafíos que puedan mapearse a partir del dialogo con las comunidades localizadas en territorio, y con foco en los lugares con menor presencia de los enfoques STEAM. Se trata de estimular que alumnos y educadores, en su condición de coagentes colaborativos, desarrollen, testen y validen recursos educativos que coadyuven a transversalizar los enfoques STEAM en diversidad de espacios formales, no formales e informales de aprendizaje.

La cuarta de las iniciativas versa sobre la experimentación y validación pedagógica y docente de las estrategias más efectivas de enseñar a leer y escribir con soporte interdisciplinar y basada en la triangulación de evidencias de enfoques, estrategias y prácticas.

Se propone realizar una fuerte y sostenida inversión pedagógica, en las estrategias de enseñanza, aprendizaje, y docente, orientada a lograr que la mayoría absoluta de las y los alumnos desarrollen y evidencien competencias en las alfabetizaciones fundacionales --- lengua, matemáticas y ciencia -, y con un foco prioritario en apuntalar los aprendizajes de la lectura y de la escritura en los sectores más vulnerables.

Se propone implementar un laboratorio pedagógico y docente que incentive el trabajo conjunto y la triangulación de evidencias, entre educadores, pedagogos, psicólogos, neurocientistas, filósofos, cientistas sociales, estadígrafos, programadores y especialistas en inteligencia artificial (IA). Su foco es investigar, evidenciar, contextualizar, aplicar y escalar las maneras más efectivas de enseñar, aprender y evaluar para lograr resultados de calidad en los aprendizajes fundacionales en el conjunto del alumnado teniendo en cuenta la diversidad de perfiles, contextos y circunstancias de vida, y con fuerte soporte en las herramientas de la inteligencia artificial generativa (IAG) direccionada por la inteligencia humana.

El laboratorio pedagógico y docente se enmarcaría en un trabajo colaborativo entre la ANEP, Ceibal / Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), la propuesta Universidad de la Educación, UDELAR y universidades privadas. Se aspira a que sea una usina de ideas, contenidos, estrategias y prácticas para el sistema educativo en su conjunto. Sus hallazgos, basados en la triangulación de evidencia, ayudaría a fortalecer la orientación y la gestión curricular y pedagógica, de las y los educadores, inspecciones y centros educativos localizados en los territorios.

Asimismo, el laboratorio contribuiría a establecer, dar seguimiento y reportar en objetivos, estrategias y metas de aprendizaje que den cuenta de la intencionalidad y el compromiso de lograr que la mayoría absoluta de las y los alumnos logren niveles de suficiencia en los aprendizajes en lengua, matemáticas y ciencia en los diferentes niveles y tramos educativos. Se trabajaría estrechamente con los centros educativos a efectos de promover, diseminar y validar prácticas efectivas de aprendizajes en las alfabetizaciones fundacionales con un fuerte componente de desarrollo profesional docente a medida de cada centro. Se promovería la colaboración entre alumnos, educadores, familias y comunidades, con el apoyo de la inteligencia artificial generativa (IAG) bajo el entendido que se requiere involucrarlos conjuntamente en cómo mejor entender y apuntalar las oportunidades, los procesos y resultados de aprendizaje.

En resumidas cuentas, el Uruguay tiene un debe pendiente de larga data en cuanto a plasmar innovaciones educativas que conecten piezas de conocimientos, enfoques y estrategias, y que impacten efectiva y sostenidamente en mejorar la calidad y equidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en su conjunto. Las cuatro iniciativas esbozadas tienen por objetivo principal contribuir a formar seres libres y pensantes, con sustento en una visión amplia de las alfabetizaciones fundacionales que incluya la lecto-escritura, STEAM y sostenibilidad, enmarcada en enfoques comunitarios y animado por un espíritu colaborativo entre diversidad de actores e instituciones.