El septenio de la sub 20 femenina de Nacional en fútbol sala y el clásico ganado en mayores a Peñarol para forzar una finalísima

Nacional logró este domingo una imponente marca en el fútbol sala femenino al proclamarse campeón por séptimo año consecutivo en la categoría sub 20 de la rama femenina.

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Las tricolores se consagraron campeonas al ganarle 7-2 la final de los playoffs a Racing con goles de Brihana Sosa, Shiomara Buffa , dos de Faustina Del Sur, Valentina Márquez, Agustina Álvez y Delfina Olivera.

Nacional estuvo abajo en el marcador 1-0 y 2-1 pero terminó ganando de forma contundente.

El fútbol sala de Nacional vivió otro fin de semana de emociones porque además de levantar esa copa y coronar un septenio, el equipo mayor le ganó a Peñarol 2-1 el clásico por los playoffs.

Nacional ante Deportivo Maldonado, el rival que más lo complicó este año y le hizo 7 goles, en un nuevo desafío para la racha de Daniel Carreño

El récord que ostenta Daniel Carreño en Nacional, invicto desde su retorno al club, y la marca de Hugo de León que aspira a igualar

Ambos partidos se jugaron en el Polideportivo de Las Piedras.

Con ese triunfo clásico, Nacional forzó una finalísima por el Campeonato Uruguayo.

Sasha Techera abrió la cuenta para Nacional, empató Peñarol, pero Fátima Di Siano le puso cifras definitivas al marcador.

El sábado de la semana pasada, Nacional se había consagrado campeón en varones cortando una racha de siete años de Peñarol campeón.

En mujeres, Peñarol lleva ocho años seguidos ganados y ahora las tricolores buscar también cortar con esa racha.