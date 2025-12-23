¿Por qué es conveniente ahorrar en pesos en el contexto actual?: la visión de HSBC sobre esta tendencia y sus nuevos instrumentos para aprovecharla

El ahorro y la inversión han sido históricamente pensados y realizados en moneda extranjera, pero en los últimos años esta no ha sido la mejor opción para los uruguayos.

“Si alguien compró dólares con pesos uruguayos a principio de año, hoy medido en pesos perdió valor”, sostuvo Souto. Esta pérdida, además, suele pasar desapercibida por el ahorrista que, culturalmente, lleva la contabilidad de la inversión en dólares. “Pero si hubiera mantenido los pesos e invertido en esta moneda hace un año estaría en una situación mucho mejor, con retornos casi 20% superiores producto de la apreciación de la moneda y del diferencial de retornos en instrumentos de renta fija”, destacó el Head of Premier and Wealth Management de HSBC y enfatizó que, en los últimos años, “ahorrar e invertir en moneda nacional ha dado mejores resultados que hacerlo en dólares”.

Cambiar la mentalidad y apostar a la desdolarización es un proceso desafiante, pero los ejecutivos de HSBC confirman que es la mejor opción para hacer rendir el capital . Siendo clara esta tendencia, el banco lanzó nuevos instrumentos para acompañar a sus clientes en su apuesta por la moneda nacional .

Mediante su campaña Muy Conveniente , HSBC apuesta por educar financieramente a sus clientes mostrando el abanico de opciones que les permitirá hacer crecer sus pesos de una forma rápida y sencilla, a través de una experiencia digital.

HSBC CAMPAÑA PESOS

El instrumento más básico es la caja de ahorro en unidades indexadas (UI), que ajusta los pesos en función de la evolución de la UI. “Eso implica que están protegidos de la inflación”, destacó Lucía Costa, Head de Canales Estratégicos.

Esa caja de ahorro es de libre disponibilidad, no tiene ni mínimos ni máximos. “Si uno tiene una necesidad puntual de fondos, saca la plata de ahí y la utiliza”, apuntó Costa.

Como alternativa también existe la opción de depósitos a plazo fijo, que parte de un mínimo de $20.000, y que a diferencia de la caja de ahorro en UI que es de libre disponibilidad, tiene que estar al menos un día inmovilizado. “Esta es una diferencia respecto a otros bancos porque no es que tengamos un mínimo de 30 días, sino que los plazos son flexibles permitiendo que el cliente adapte la fecha de vencimiento a lo que más le conviene”, señaló Costa.

En el mercado las opciones similares tienen un plazo mínimo de 30 o 90 días. En este caso, nosotros lo desarrollamos para que las personas puedan manejarlo con total libertad. “Si precisas pagar la cuota del colegio el 10 de Marzo del 2026, podés hacer que el vencimiento del plazo fijo sea exactamente esa fecha”, explicó Souto.

La propuesta de HSBC para invertir y ahorrar en pesos incluye además otras opciones más sofisticadas como Letras de Regulación Monetaria y Bonos Globales del Uruguay.

Las Letras de Regulación Monetaria emitidas por el Banco Central del Uruguay pueden comprarse de forma online por un mínimo de $ 100.000 nominales. “Son productos de puro descuento, es decir, si compras una letra con un rendimiento del 8 % anual a un año, hoy te debitamos $ 92.000 y te acreditamos $ 100.000 a la fecha de vencimiento”, señaló el responsable de Premier and Wealth Management del banco.

Por otra parte, HSBC ofrece Bonos Globales emitidos por el gobierno de Uruguay con una tasa de interés en pesos y liquidación en dólares, “y después tenemos notas, también emitidas por la República Oriental del Uruguay que son puramente en pesos”, añadió Souto.

Los mínimos para estos instrumentos son también de $ 100.000 y manejan plazos más extensos que van de tres a cinco años. “Son productos de mayor plazo que una letra, que por lo general van de 30 a 360 días, y te asegurás una tasa de interés de mayor plazo”, precisó el ejecutivo.

¿Por qué es más conveniente ahorrar en pesos que en dólares?

Históricamente se concibió al dólar como el mejor resguardo para el ahorro. Desde ese entonces a la actualidad algunas cosas cambiaron. Por ejemplo, el dólar ha perdido valor- cerca de un 10% en lo que va del año- contra la mayoría de las monedas a nivel global. “En línea con eso el peso uruguayo se valorizó más del 11% en lo que va del 2025 contra el dólar”, indicó Souto.

Esto sumado a una inflación baja y estable -en el entorno del 4%- garantiza mejores resultados en el ahorro e inversión en moneda nacional.

“Es lógico que los uruguayos busquen el ahorro en dólares porque hay determinados bienes que en la historia se han comercializado en dólares. Los contextos eran bastante distintos a los que comentaba Gabriel (Souto) recién y, poco a poco, se está viendo que la estabilidad económica y el control de la inflación -que es una de las principales cosas que hace que el peso uruguayo se establezca como fuerte- hacen que empiece a haber una inclinación hacia el ahorro en pesos”, puntualizó Costa y agregó: “En la medida en que determinados bienes empiecen a transarse en pesos y no en dólares podría llegar a incrementarse este ahorro”.

Para los ejecutivos de HSBC los eventos devaluatorios que marcaron la historia del país dejaron algunas cicatrices difíciles de sanar. “Aún persisten en algún lugar del cerebro de los uruguayos y, en muchos casos, son los que imposibilitan que sea mayor el grado de desdolarización de ahorro e inversión”, subrayó Souto y sostuvo: “Todavía persisten esos miedos vinculados a la historia del Uruguay que son innegables y que probablemente hagan que culturalmente sea más difícil todo el proceso de desdolarización”.

Hoy la realidad muestra otro escenario. “Tenemos una tasa de interés nominal donde un uruguayo puede invertir fácilmente en el entorno del 7% u 8% y la inflación en el entorno del 4%. Esto da una tasa de interés real del entorno del 3% o 4%, lo cual es algo destacable”, subrayó Souto.

El rol de la política monetaria del Banco Central

Hoy en día el Banco Central tiene una tasa de política monetaria (la cual determina el Banco Central a través de su Comité de Política Monetaria con objetivo de influir en las condiciones financieras de la economía) es del 8%, y es una tasa de interés que, según ha indicado el propio Banco Central, continuará disminuyendo en el corto y mediano plazo.

“Los últimos datos, en los que se ha visto cierta desaceleración de la economía, favorecen aún más a que el central se siga inclinando a bajar la tasa, dado que la tasa de inflación interanual del 4 % está por debajo de la meta del BCU (4,5 %) y dentro de las bandas donde el Banco Central se siente cómodo. Entonces, la inflación por debajo de la meta y cierta desaceleración económica van a favorecer aún más a que la tasa de política monetaria siga bajando en los próximos comités de política monetaria del Banco Central”, adelantó el ejecutivo del HSBC y detalla que, si la tasa de interés del Central continúa un camino descendente, las inversiones de mediano y largo plazo en moneda nacional se apreciarán.

Esto se vería reflejado en la rentabilidad del ahorro en pesos uruguayos. “Si compras hoy un instrumento a un año, una letra por ejemplo, te asegurás por un año un retorno determinado del 7% u 8%”, resaltó Souto.

La pulseada entre el peso y el dólar

Costa y Souto estiman que la desdolarización de la economía es un desafío a largo plazo en Uruguay.

Para acompañar esta tendencia creciente es crucial que la banca ofrezca instrumentos que incentiven al cliente a apostar por la moneda nacional. “Cuantos más instrumentos haya para ahorrar e invertir, más se ayuda a la conducta del ahorrista, del aliado, del consumidor y del empresario local”, afirmó Souto.

En esta línea, Costa hace hincapié en la clave de que HSBC tiene instrumentos, disponibles de forma digital en la App del Banco, que se ajustan a las necesidades de ahorro de cada uno de sus clientes y que parten “desde la caja de ahorro en Unidades Indexadas, que es el instrumento más básico, en donde los pesos que uno va teniendo libres durante el mes, los puede ir teniendo ahí y al menos sabe que la inflación esperada va a estar contemplada”, detalló. Y finalizó con un mensaje fundamental: “No es necesario tener una cantidad importante de ahorros para poder tener este ahorro en pesos”.