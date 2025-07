Por qué las jugadoras de la selección inglesa dejarán de arrodillarse como hacían hasta ahora para protestar contra el racismo

La entrenadora de la selección inglesa, Sarina Wiegman, dijo que sus jugadoras han decidido dejar de arrodillarse antes de los partidos porque el impacto del gesto contra el racismo "no es lo suficientemente bueno".

Las Leonas no se arrodillarán antes de su partido de semifinales de la Eurocopa 2025 contra Italia, después de que la defensa Jess Carter revelara que ha sido objeto de insultos racistas en las redes sociales durante todo el torneo.

"Arrodillarse no es suficiente. Llevamos tiempo haciéndolo. El impacto no es suficiente, no es tan grande como pensamos", declaró Wiegman a la BBC.

"Cuando hay esta forma de racismo sentimos que tenemos que hacer algo más, algo diferente, por eso no nos arrodillaremos".

La centrocampista inglesa Georgia Stanway declaró a la BBC que el equipo se pondrá en pie en el saque inicial en lugar de arrodillarse.

"Creemos que en este punto lo superamos [el gesto de arrodillarse]", dijo Stanway.

"Creemos que sigue ocurriendo incluso cuando nos arrodillamos. Hemos decidido que nos pondremos de pie y que no lo haremos".

"Creemos que es una forma de lograr un cambio en sí mismo, porque queremos que la gente hable: queremos decirle a la gente que lo que se está haciendo no es suficiente".

Apoyo a la denuncia de Carter

La policía está investigando los abusos que ha sufrido Carter en internet.

El director del organismo internacional contra la discriminación en el fútbol, Fare, cuestionó la decisión de Inglaterra de dejar de realizar lo que considera un "poderoso acto antirracista".

Stanway alabó la decisión de Carter de hacer públicos los abusos y prometió el apoyo del equipo a su compañera.

"Es horrible", dijo Stanway. Es muy difícil porque nunca lo entenderemos, pero queremos crear un entorno en el que Jess se sienta segura y queremos que pueda contárnoslo en esos momentos en los que está experimentando algo, porque como colectivo podemos ser muy poderosos para intentar cambiar las cosas".

"Eso es exactamente lo que hemos hecho ahora. Jess no sólo piensa en sí misma, sino también en las demás jugadoras, en la próxima generación, y es algo muy altruista poder hablar de algo que estás viviendo para intentar cambiar las cosas al final".

Italia ha declarado su solidaridad con Inglaterra y, a la pregunta de si habrá algún gesto en el partido, la defensa Cecilia Salvai respondió: "Creo que hablaremos y lo discutiremos esta noche, y nuestras capitanas se están ocupando de ello. Estamos abiertas y dispuestas a hacer todo lo que sea necesario".

Durante una conferencia de prensa este lunes, Wiegman confirmó que Carter está disponible para jugar el martes, en el intento de Inglaterra de alcanzar por tercera vez consecutiva la final de un gran torneo.

"Por supuesto que hemos tenido una conversación", dijo Wiegman. "Es una situación difícil, pero Jess es una persona muy fuerte. Ella también quiere seguir adelante, pero tanto ella como nosotros pensamos que teníamos que abordarlo, que no podíamos dejarlo pasar y así lo hicimos.

"Queremos rendir en el partido, ella está preparada para rendir y competir. Eso dice mucho de ella y del equipo".

Wiegman declaró a la BBC: "Jess está en condiciones de jugar. Tiene todo el apoyo a su alrededor, el personal y la familia. Quiere jugar y está disponible".

"No voy a criticar a las Leonas"

En declaraciones a la BBC, Lisa Nandy, Secretaria de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte de Reino Unido, advirtió de que la Ley de Daños no erradicará por sí sola los abusos racistas en internet.

"No voy a criticar en ningún momento a las Leonas, creo que merecen todo nuestro apoyo. Las decisiones que han tomado son sus decisiones", afirmó.

Este año hemos introducido la Ley de Daños en Internet para garantizar que haya sanciones para las empresas que no retiren esos contenidos, y estamos trabajando mucho en las escuelas para educar a los jóvenes sobre el impacto de los abusos, pero nos corresponde a todos denunciarlos".

"Creo que la ley seguirá poniéndose a prueba cada vez que surja un problema, y corresponde a organismos como Ofcom y a las plataformas de redes sociales ser proactivos a la hora de erradicarlo.

"Pero también hay un problema social y, como gobierno, nos lo tomamos en serio. Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que la gente entiende el impacto de sus propias acciones y de que los jóvenes entienden cómo navegar por el mundo digital sin causarse daño a sí mismos o a otros, y es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio".

¿Por qué se arrodillan las jugadoras inglesas?

Getty Images Las jugadoras de ambos equipos se alinean para escuchar el himno nacional antes de un amistoso internacional femenino entre Inglaterra y Estados Unidos 2024.

El futbolista estadounidense Colin Kaepernick fue el primer deportista de alto nivel en arrodillarse cuando lo hizo durante el himno nacional antes de un partido de la NFL en 2016. Dijo que no podía soportar mostrar orgullo por la bandera de un país que oprimía a la población negra.

La declaración antirracista se ha convertido desde entonces en un símbolo destacado en el deporte y durante las protestas.

Arrodillarse antes de los partidos de fútbol se generalizó en 2020 tras la muerte en Estados Unidos de George Floyd -un afroestadounidense desarmado- que murió durante una detención por parte del policía blanco Derek Chauvin.

Las selecciones masculina y femenina de Inglaterra adoptaron el gesto de arrodillarse, incluso durante las Eurocopas que se celebraron en los veranos de 2021 y 2022.

La decisión de Inglaterra es "poderosa"

En el programa Monday Night Club de BBC Radio 5 Live, la ex defensa inglesa Izzy Christiansen apoyó la decisión de las jugadoras de dejar de arrodillarse.

"Creo que es poderosa. Me gusta la unidad, me gusta la postura que han decidido adoptar. El hecho de que hayan cambiado su postura de no arrodillarse a ponerse de pie, creo que envía un mensaje en sí mismo", afirmó.

"Es sistémico en el fútbol, es sistémico en el deporte y necesita un cambio. Sé que ha dividido opiniones, pero para mí personalmente es una idea brillante, representa la unidad con Jess [Carter] y como equipo".

"Es un mensaje muy claro que se ha transmitido sin mucha controversia. La declaración se asemeja a un mensaje realmente claro y, en última instancia, no quieres ninguna distracción de cara al partido. Uno quiere decir cuál es su posición como equipo y seguir adelante con los preparativos. Lo que quieran hacer mañana será una declaración contundente".

El exdefensa del Manchester City Nedum Onuoha se mostró de acuerdo, pero expresó su preocupación.

"Estoy a favor de una declaración contundente. Es bueno tener diversidad de pensamiento sobre una situación", afirmó.

"Lo único que me preocupa es que si Italia también decide ponerse en pie, cuando el partido esté a punto de empezar parezca que no pasa nada. Entonces ya no será un tema de conversación, estará muerto y enterrado. Esencialmente, lo que la gente verá es lo que ocurre al principio".

