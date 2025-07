Qué hace tan exitosa a Sarina Wiegman, la "reina de las finales" del fútbol femenino

FÚTBOL FEMENINO Copa América Femenina: el cambio reglamentario que introduce Conmebol a partir de las semifinales Uruguay vs Brasil y Argentina vs Colombia

"Dice mucho que cuando Países Bajos queda eliminada de un torneo, no me cuestiono que me quede para seguir a Inglaterra; así de grande es Wiegman", afirma la periodista neerlandesa Rivkah op het Veld.

"Todo el mundo quiere saberlo todo sobre ella".

Tranquila, cariñosa y honesta: los rasgos de su personalidad

Getty Images Lucy Bronze ha sido titular en todos los partidos bajo la dirección de Sarina Wiegman en los principales torneos.

Wiegman nació en La Haya, la tercera ciudad más grande de Países Bajos, y fue profesora de educación física en una escuela secundaria mientras jugaba fútbol.

Llegó a ser capitana de su selección y jugó 99 partidos antes de retirarse en 2003, embarazada de su segundo hijo.

"Desde que la conocí, pensé que era una persona encantadora. Era una gran comunicadora. Sabía cómo hablar con la gente", dijo la exdelantera inglesa Ellen White.

"Siendo holandesa, es buena para ser honesta. Infunde confianza, amor y pasión. Por eso, todas, por mucho que quisieran ganar para el equipo, querían ganar para Sarina."

Wiegman es conocida por ser directa, "pero no brusca", como ella misma subraya, y por su actitud tranquila en situaciones difíciles.

Rara vez muestra sus emociones, aunque se ha mostrado aguda en ruedas de prensa después de perder y divertida en las ocasiones cuando está más relajada.

Un nuevo cántico de la afición, que sustituye la palabra "tequila" por "Sarina" en una canción de The Champs, la ha hecho sonrojar en Suiza.

Con la edad y la experiencia, Wiegman se ha relajado y, a lo largo de la caótica campaña de Inglaterra para la Eurocopa 2025, ha celebrado intensamente, llegando incluso a describir toda la campaña como "una película", además de decirles a las jugadoras que "casi la matan al menos dos veces".

La entrenadora de 55 años incluso cantó una canción en holandés a las jugadoras en una reunión posterior al partido la semana pasada.

"Muestra su entusiasmo un poco más después de los partidos que antes. Baila y canta. Cuando llegó, no lo veíamos tanto", dijo la centrocampista Keira Walsh.

"Probablemente sea una de las mejores entrenadoras para las que he jugado en cuanto a intentar que todas se sientan queridas."

"Es un trabajo muy, muy difícil cuando estás en un torneo. A ella le importa muchísimo el lado humano."

"Otra cosa que se nota es su calma. Marca una gran diferencia en el minuto 95 cuando vas perdiendo 1-0."

La defensa Alex Greenwood dice que Wiegman tiene una "variedad de personalidades", pero las equilibra bien.

A menudo se le describe como una "madre" para el equipo y Wiegman admite que eso le dificulta el trabajo cuando tiene que tomar decisiones difíciles.

"Sabemos que nos apoya en cada momento de cada día", dijo la delantera Beth Mead.

"A menudo dice que todas nos sentimos como sus hijas. Es muy protectora con nosotras. Creo que eso dice mucho de ella".

'No importa lo que diga Sarina, tú escucha'

Getty Images Wiegman ha ganado 100 partidos como entrenador internacional permanente, 48 de ellos con Inglaterra.

La personalidad de Wiegman se sustenta en un afán implacable de ganar.

Llevó a Países Bajos al título de la Eurocopa 2017 y llegó a la final del Mundial 2019, antes de repetir el éxito con Inglaterra en 2022 y 2023.

A la delantera neerlandesa Vivianne Miedema se le pidió que comparara al actual seleccionador Andries Jonker con Wiegman durante la Eurocopa 2025.

"Ambos son apasionados del fútbol. Puedo llamarlos a las 3 de la mañana si quiero hablar de algo", dijo.

"Ambos tienen su propio estilo de entrenamiento, pero ambos quieren ver un fútbol bonito".

La tarea de Wiegman estaba clara cuando se unió a Inglaterra en septiembre de 2021. La expectativa era conseguir un gran trofeo.

"Absolutamente. Soy consciente. Vengo aquí para llevar el siguiente nivel", fue su respuesta cuando se le preguntó por primera vez sobre esto en su presentación ante los medios.

Cumplió en tan solo 10 meses.

En la Eurocopa 2025, había mucho más en juego. La presión aumentó, el escrutinio fue más intenso y la rivalidad inglesa fue mejor.

Los discursos motivacionales de Wiegman cobraron mayor relevancia.

"Tuvimos una buena actuación antes de la victoria de Italia en semifinales que sin duda destacó", dijo la centrocampista Ella Toone.

"En el descanso es cuando hablamos de táctica, pero los discursos de Sarina antes de los partidos sin duda nos han motivado. A veces hemos ido perdiendo por un gol, pero aún recordamos sus palabras antes del partido.

"Realmente te aferras a cada palabra que dice. Cuando termina de hablar, estás lista para luchar por la otra. Sin duda, ha mejorado su juego con estos discursos motivacionales.

"No importa lo que diga Sarina, hay que escucharla".

'Pragmática' que se mantiene fiel a su plan

Getty Images Inglaterra es el primer equipo en avanzar tanto de cuartos de final como de semifinales tras haber concedido el primer gol en ambos partidos.

La seleccionadora holandesa, Jonker, quien dirigió a Wiegman durante su carrera como jugadora, afirma que la organización es un sello distintivo de sus equipos.

La exguardameta inglesa Karen Bardsley la considera una pragmática, mientras que la defensa Lucy Bronze afirma que ha tenido que evolucionar a lo largo de su trayectoria.

Pero, en apariencia, la fórmula ganadora de Wiegman se ha mantenido.

Ha inculcado resiliencia en su equipo y depende en gran medida de las suplentes que entran para cambiar el rumbo de los partidos. Las llama "finalizadoras" y cree que, sin importar el tiempo, Inglaterra puede encontrar la manera de remontar si va perdiendo.

Con pocas modificaciones en su once inicial, el plan de juego de Wiegman es la ley del juego. Hace ajustes cuando es necesario, pero ¿para qué hacer un plan si no se va a mantener?

"Sabe de lo que son capaces sus jugadoras y las organiza de forma que aprovechen sus puntos fuertes. Conoce su once ideal y quiere mantenerlas en el campo el mayor tiempo posible", dijo Bardsley.

"Fue interesante que supiera tan rápido dónde Lauren James sería más efectiva [en la Eurocopa 2025], y que Ella Toone se hubiera ganado un puesto en el equipo".

Tácticamente, Wiegman ha sido cuestionada a menudo.

¿Rota lo suficiente a sus jugadoras? ¿Sus sustituciones son demasiado tardías? ¿Ha resuelto el dilema de los equipos que intentan marcar a Keira Walsh en los partidos?

Pero en la Eurocopa 2025,n sus estrategias han dado sus frutos.

Tras la derrota ante Francia, movió a James a la banda y fichó a Toone. Cambió a las defensas Jess Carter y Alex Greenwood en la fase de grupos y optó por una defensa de tres para dar entrada a más atacantes en la dramática victoria sobre Italia, sustituyendo a la capitana Leah Williamson por la delantera de 19 años Michelle Agyemang, quien marcó para forzar la prórroga. "Después del partido contra Italia, me dijo: 'Hice mis sustituciones justo a tiempo', lo cual me encantó", dijo White.

"Está atenta a lo que sucede. Queremos que algo suceda rápido, pero ella tiene esa presencia tranquilizadora que dice: 'No, esperen, a ver qué pasa'".

"Cada una conoce su rol y eso es inamovible. Ella conoce a su equipo y se mantiene firme, dándoles a los jugadores la oportunidad de crecer", dijo la excentrocampista inglesa Fran Kirby.

Las conversaciones difíciles: ¿honestas, empáticas o brutales?

Getty Images Mary Earps se retiró cinco semanas antes del inicio de la Eurocopa 2025

Wiegman también es implacable.

En 2022, despidió a la excapitana de Inglaterra, Steph Houghton, y le dijo a la portera Mary Earps que no sería la titular para la Eurocopa 2025.

Muchos aprecian su honestidad, pero no todos.

"Sarina siempre ha sido directa, siempre dice las cosas como son, te guste o no, y es algo que tienes que aceptar", dijo la centrocampista Georgia Stanway.

"Rodéate de la gente que necesitas y, si te da algún comentario negativo, sabes que el resto del cuerpo técnico te ayudará a solucionarlo".

Kirby pasó de ser titular en 2022 a estar al margen de la plantilla antes de que le dijeran que no sería seleccionada para 2025.

La centrocampista del Brighton anunció su retirada internacional anticipadamente como resultado, pero afirma que Wiegman aprendió rápidamente qué tipo de comentarios eran los que podía manejar la gente.

"Si no es lo adecuado para el equipo, ella será directa contigo, sin importar lo que sientas", dijo Kirby.

"Pero llega a conocerte, así que le tienes respeto cuando tienes que tener esa conversación difícil. Sabes que no es personal, simplemente necesita más de ti o que hagas más por el equipo".

"Es constante con todos, sin importar si tienes 80 partidos internacionales o cinco. Todos reciben el mismo trato".

White dice que tenían conversaciones individuales regulares cuando Wiegman asumió el cargo y que a menudo discutían análisis por Zoom fuera del campamento.

"También visita clubes y se comunica con los gerentes. Siempre te contesta el teléfono sin importar la hora", agregó White.

"Es muy accesible. Sí, es la gerente, pero es un ser humano". Ella quiere lo mejor para ti.

Las lesiones de Bardsley la obligaron a retirarse antes de jugar con Wiegman, pero mantuvo contacto regular durante su intento de regreso.

La exguardameta recibió un plazo de seis semanas para volver a jugar y, cuando quedó claro que no lo lograría, llamó a Wiegman, quien se mostró "muy empática".

"Es muy inteligente emocionalmente y comprendió mi decepción. Probablemente le facilitó mucho el dolor de cabeza de la selección, pero me dijo muchas cosas bonitas sobre mi carrera. Simplemente me sentí agradecida", dijo Bardsley.

"Me hubiera encantado jugar con ella". Se tomó el tiempo para charlar y lo agradecí mucho porque no tuvo que hacerlo.

Pero Houghton no sintió que le trataran igual y ha criticado el trato que le dio Wiegman.

En su libro, Houghton comentó que Wiegman fue "bastante brutal" al comunicarle que no formaría parte de su equipo para el Mundial de 2023.

"Nos dijeron que sabríamos la lista definitiva para el Mundial el martes", escribió Houghton.

"El lunes, tuve una presentación en St George's Park con Nike. Cuando volví al vestuario, tenía una llamada perdida de Sarina. No sabía que estaba allí, así que cuando se lo dije, me pidió que fuera a verla al comedor, donde me dijo que no me llevaría."

"Me preguntaba si esta habría sido una conversación cara a cara si no hubiera estado ya en St George's Park. Sarina me dijo que probablemente no jugaría con Inglaterra mientras ella estuviera al mando."

"Obviamente, tomó una decisión, lo cual está bien y debo respetarla. El problema fue más bien que creo que pretendía tener esta conversación por teléfono, y sabía que me iba a decir que no entraba en sus planes para nada. Pensé que eso requería una conversación cara a cara, dada mi trayectoria."

"Ella prospera bajo presión, le encanta"

Getty Images Inglaterra es el tercer equipo europeo que llega a la final de tres grandes torneos consecutivos.

Lidiar con la adversidad no es nada nuevo para Wiegman.

Dio positivo por Covid durante la Eurocopa 2022 y se perdió el último partido de la fase de grupos contra Irlanda del Norte.

La capitana Williamson, la máxima goleadora de la Eurocopa 2022, Beth Mead, y la titular habitual, Kirby, fueron descartadas para el Mundial 2023 por lesiones.

En la preparación para la Eurocopa 2025, Earps y Kirby se retiraron, y la capitana del Mundial, Millie Bright, se retiró de la selección, todo en un plazo de 10 días.

La derrota en su primer partido del torneo ante Francia aumentó la presión, y se puso a prueba en la victoria por penales contra Suecia y en la prórroga de la victoria en semifinales contra Italia.

"Tiene una familia increíble que la respalda, así que puede desconectar y no pensar en el fútbol. Algo que necesitamos como jugadoras, y el cuerpo técnico también", dijo White.

"Tiene ese equilibrio. Además, cuenta con un excelente equipo técnico a su alrededor que puede asumir responsabilidades para que Sarina no tenga que asumir toda la responsabilidad."

"Pero se desenvuelve con soltura bajo presión. Le encanta. Es muy meticulosa con sus planes de juego. No escatima esfuerzos."

Era un partido imprescindible contra Holanda en el segundo encuentro de la fase de grupos de Inglaterra, pero el seleccionador rival, Jonker, sabía que Wiegman no se iba a derrumbar bajo presión.

"Ella tiene mucha experiencia y sabe que no siempre se puede ganar. No se dejará llevar por el pánico, se mantendrá tranquila y hará todo lo que tenga que hacer."

"Su experiencia la ayudará en el momento. No es un problema para ella, sino más bien para todos los que la rodean."

Tener conversaciones difíciles con los jugadores es algo que a Wiegman no le da miedo, pero es la parte más difícil del trabajo.

Después tiene que enfrentarse a preguntas de los medios sobre estas situaciones, la más reciente la sorpresiva retirada de la guardametas Earps.

Ante los rumores de que Earps se había retirado tras estar descontenta por caer en la jerarquía, Wiegman se negó a dar detalles.

"Por la forma en que maneja las situaciones difíciles, mi percepción es que comparte sus emociones, pero lo clave es que sabe tener las conversaciones adecuadas con las personas adecuadas", dijo Bardsley.

"Si no está contenta con algo, va directamente a la fuente. No se anda con rodeos ni se queja con otros antes de abordar el problema".

"Se asegura de que estas cosas no se conviertan en distracciones. Había un elemento de verdad en sus emociones con respecto a Earps: decía que estaba decepcionada porque estaba en sus planes."

"Siempre que la he visto desde fuera en una situación difícil, dice que es difícil y es honesta. No se engaña. Siempre lo afronta".

Unidas por el dolor y "extrañar" a sus hijas

Getty Images Beth Mead fue la máxima goleadora y jugadora del torneo de la Eurocopa 2022

A veces, la compostura de Wiegman se rompe —a menudo al discutir con el cuarto árbitro o al celebrar goles de último minuto—, pero White afirma que mantiene la calma en el hotel y el vestuario.

"Obviamente, alza la voz en los entrenamientos cuando quiere expresar lo que está entrenando y lo que espera de ti", añadió White.

"Pero no hay zonas grises. No se acelera ni se descontrola, no se agacha demasiado, simplemente mantiene la calma".

Wiegman ha aprendido a disfrutar más de las cosas y a aprovechar al máximo el tiempo que pasa con las jugadoras en los grandes torneos.

Se ríe, pero asiente, cuando le dicen que es la "madre" del equipo.

"¿Sabes? A veces, cuando la gente dice 'las chicas', pienso: ¿se refieren a mis hijas o a mi equipo?", dijo Wiegman.

"Es complicado. Me preocupo por ellas, pero al mismo tiempo soy la entrenadora. Tomo estas decisiones difíciles, así que a veces debería dejarles a ellas ese cariño".

"¡Son mujeres adultas! Pero una madre debería preocuparse. A veces las echo de menos. Solo cuando es urgente o realmente necesario, me pongo en contacto con ellas."

Ese rol maternal ha sido importante en los últimos años, ya que el padre de la centrocampista Toone falleció por cáncer de próstata, después de que las delanteras Mead y Rachel Daly también perdieran a sus padres.

Wiegman también ha vivido el duelo. Su hermana falleció tres semanas antes del inicio de la Eurocopa 2022. Lo celebró en la final besando una pulsera que llevaban en homenaje.

"Obviamente tenemos una conexión más profunda. Perdimos a dos personas muy cercanas a nosotras en poco tiempo", dijo Mead.

"Sarina y yo nos entendemos muy bien. Espero que todos se sientan así y que se vea en el campo. Ella ha creado esa cultura".

Toone añadió: "Sarina ha sido increíble".

"Me habló antes del torneo y durante todo el torneo. Si alguna vez necesito algo, sé que puedo acudir a ella. Estoy agradecida de tener una plantilla tan buena."

Kirby afirma que Wiegman es "muy profesional" tanto en la cancha como en los entrenamientos, pero también sabe cómo pasárselo bien.

Come con las jugadoras y participa en los partidos que juegan durante la concentración, junto con su asistente Arjan Veurink, quien se vuelve muy competitivo en el ping-pong.

Miedema reveló en una ocasión, externamente, que llevó un osito de peluche a la Eurocopa 2017 y una taza de café a los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que le recordaban a su hogar. En el Mundial de 2019, llevaba su medalla de la Eurocopa. Estos objetos le sirvieron de motivación e invitó a las jugadoras a traer sus propias cosas.

