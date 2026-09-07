Reciclatón Salus 5K: deporte y educación ambiental volvieron a fusionarse en la Rambla en un encuentro único

El pasado 6 de septiembre miles de personas tiñeron de verde la rambla para disfrutar de una jornada de deporte y reciclaje, demostrando así el compromiso de los uruguayos con el cuidado del medio ambiente.

Al igual que en ediciones anteriores, la inscripción se realizó con la entrega de diez o más envases plásticos de cualquier marca en los EcoCentros, Prado y Buceo, espacios gestionados por la Intendencia de Montevideo que permiten visibilizar lo que ocurre con la cadena de recepción de envases, su correcta disposición y cómo se inicia a partir de allí el proceso que termina en las plantas de clasificación.

El entusiasmo y la participación activa en esta tercera edición se evidenció desde el inicio, batiendo récords, ya que en tan sólo ocho horas se agotaron los primeros 3000 cupos.

La Reciclatón nació como una iniciativa con un importante énfasis en la educación sobre hábitos sostenibles, y en esta oportunidad los niños tuvieron un rol fundamental gracias a el plan “Pequeños Recicladores”. Una experiencia piloto que SALUS desarrolló junto al programa Escuelas Sustentables de la Intendencia de Montevideo en el que participaron la Escuela N° 35 de Buceo y la Escuela Especial N° 203 del Prado. También participó de la iniciativa el Colegio Nuestra Señora de Luján.

Los niños recibieron talleres de reciclaje dictados por CEMPRE y la Intendencia para convertirse, ellos mismos, en los principales portavoces del propósito de la Reciclatón entre sus familias y vecinos, usando sus centros educativos como espacios de acopio de envases que posteriormente fueron llevados a los EcoCentros. Con esta Iniciativa, SALUS buscó empoderar el rol que los niños tienen hoy en día como agentes de cambio para inspirar hábitos que nos hacen bien.

Gracias al compromiso de los participantes, la iniciativa permitió recuperar dos toneladas de envases plásticos, que serán reincorporados al circuito de reciclaje.

Llevando el propósito a la acción

“La Reciclatón representa una forma muy concreta de llevar nuestro propósito a la acción: promover el bienestar a través del movimiento, acompañar una hidratación saludable y, al mismo tiempo, impulsar hábitos que contribuyan al cuidado del ambiente” señaló Sebastián Rollero, Director de Salus, quien agregó que “cerrar la tercera edición de la Reciclatón Salus 5K con tanta adhesión nos motiva a seguir mirando hacia adelante, convencidos de que estamos haciendo un camino junto a miles de uruguayos, promoviendo hábitos para un futuro más sostenible”

El evento fue declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la República y de Interés Ministerial por el Ministerio de Ambiente, confirmando la relevancia de esta temática para todo el país. Además, la jornada contó con la presencia del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, y del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quienes recorrieron las actividades educativas y participaron de la entrega de premios.

Ya terminó la tercera edición de la Reciclatón Salus, pero la carrera sigue en cada hogar. Sigamos sumando hábitos saludables y, sobre todo, ¡reciclando juntos!