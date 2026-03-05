Reconocen a una empresa uruguaya entre las organizaciones más destacadas de Iberoamérica: ¿qué hay detrás de este premio?

La empresa tecnológica uruguaya Sofis Solutions fue distinguida con el Galardón Plata del Premio Iberoamericano de la Calidad en su edición 2025, uno de los reconocimientos más relevantes a la excelencia en gestión en la región. La premiación se realizó en Madrid , en el marco de la XXVI edición del certamen, que reúne a organizaciones destacadas de distintos sectores de Iberoamérica.

El premio —considerado un “premio de premios”, ya que solo pueden postularse organizaciones que previamente hayan obtenido el Premio Nacional de Calidad — distingue a empresas con sistemas de gestión sólidos, sostenibles y orientados a la mejora continua.

“Este reconocimiento valida una forma de hacer tecnología centrada en las personas, el impacto positivo y la mejora constante. Nos impulsa a seguir desarrollando soluciones digitales responsables y sostenibles para el sector público y privado de la región ”, señalaron desde la dirección de la compañía.

El Premio Iberoamericano de la Calidad es coordinado por la Secretaría General Iberoamericana y gestionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad . El proceso de evaluación incluye la presentación de una memoria técnica detallada, auditorías especializadas y revisiones realizadas por expertos internacionales.

En la edición 2025 participaron organizaciones de Brasil, Colombia, España, México, República Dominicana y Uruguay, pertenecientes a sectores tan diversos como energía, finanzas, salud, educación y tecnología.

Foto 3 (1)

Ingeniería de software, IA y mejora continua

Detrás del reconocimiento también hay una apuesta estratégica por la evolución de la ingeniería de software en un contexto de transformación tecnológica acelerada. En la compañía, equipos especializados vienen trabajando activamente en la integración de inteligencia artificial generativa en el ciclo de desarrollo, combinando innovación con marcos de calidad y gobernanza.

Uno de los pilares de ese enfoque es la aplicación del modelo CMMI-DEV, un marco internacional de buenas prácticas que permite estructurar procesos de ingeniería, asegurar trazabilidad y fortalecer la toma de decisiones basada en datos. En un contexto donde la IA acelera múltiples tareas del desarrollo de software, este tipo de metodologías permite mantener estándares de calidad, claridad en roles y control sobre los resultados generados.

Desde el análisis de requisitos hasta el mantenimiento del producto, la inteligencia artificial funciona cada vez más como un asistente permanente que acompaña el trabajo de los equipos. En etapas tempranas, por ejemplo, facilita transformar lenguaje natural en artefactos técnicos preliminares, acelerando el entendimiento de los problemas y la definición de soluciones.

La empresa también desarrolló herramientas propias para integrar estas capacidades en sus procesos de ingeniería. Entre ellas se encuentra ReqGen, orientada al descubrimiento, análisis y especificación de requerimientos a partir de lenguaje natural, y Sofian, un asistente que acompaña tareas de análisis, desarrollo y mantenimiento de software, ayudando a comprender código, proponer mejoras y acelerar la resolución de problemas.

Según explican desde la organización, el enfoque no busca reemplazar el rol de los profesionales, sino potenciar su capacidad para trabajar con mayor claridad, productividad y foco en el valor que se entrega.

Gobernanza de la IA y decisiones basadas en datos

La incorporación de inteligencia artificial en procesos de ingeniería también implica nuevos desafíos de gobernanza. En este sentido, el uso de marcos como CMMI permite establecer reglas claras sobre qué decisiones pueden ser asistidas por IA y cuáles deben mantenerse bajo responsabilidad directa de los equipos humanos.

Además, el modelo de métricas del proceso se ha ampliado para evaluar el impacto real de la IA en productividad, calidad y riesgos. Esto incluye observar, por ejemplo, el nivel de intervención humana necesario para validar artefactos generados por IA, el número de iteraciones requeridas hasta su aceptación final o la estabilidad de los resultados obtenidos.

De esta manera, la medición deja de ser solo un mecanismo de control y se transforma en una herramienta de aprendizaje organizacional, que permite ajustar prácticas, mejorar la gobernanza tecnológica y sostener decisiones basadas en evidencia.

Innovación pública y tecnología con enfoque humano

La visión de innovación de la empresa también se refleja en su participación en espacios de diálogo sobre transformación del Estado. Durante el evento Burocracia Creativa Uruguay 2025, representantes de la organización participaron en el conversatorio “Intersecciones: innovación pública desde el arte y la tecnología”.

En esa instancia se destacó cómo la creatividad, las metodologías ágiles y las tecnologías emergentes —entre ellas la inteligencia artificial— están redefiniendo la forma en que las instituciones diseñan y gestionan servicios públicos. Desde esta perspectiva, la innovación ocurre en la intersección entre disciplinas, combinando enfoques tecnológicos, artísticos y analíticos para fortalecer el valor público.

Para la compañía, la IA puede convertirse en un aliado clave para potenciar capacidades estatales, siempre que su implementación se realice con criterios de responsabilidad, transparencia y orientación a las personas.

Proyección regional y consolidación estratégica

Con esta distinción internacional, Sofis Solutions se posiciona entre las compañías tecnológicas más destacadas de la región en materia de excelencia en la gestión. El reconocimiento también refuerza su estrategia de crecimiento regional y su apuesta por una transformación digital sostenible, alineada con estándares internacionales de calidad y gobernanza.

En un contexto donde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están redefiniendo la ingeniería de software y la gestión pública, el desafío —según señalan desde la empresa— será seguir profundizando la combinación entre innovación tecnológica, disciplina de procesos y foco en el valor para las organizaciones y la sociedad.