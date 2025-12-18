Aviso de Suscripción "FIDEICOMISO FINANCIERO CASH II"

35.682.199 Títulos de Deuda B (“TDB”) de V/N $ 1 cada uno - Calificación Fix Scr Uruguay: Asf (uy)

9.299.783 Títulos de Deuda C (“TDC”) de V/N $ 1 cada uno - Calificación Fix Scr Uruguay: A-sf (uy)

75.431.504 Certificados de Participación (“CP”) de V/N $ 1 cada uno - Calificación Fix Scr Uruguay: BBsf (uy)

Con fecha 10 de diciembre de 2025 el Banco Central del Uruguay aprobó el “Fideicomiso Financiero CASH II” e inscribió en el Registro del Mercado de Valores que lleva dicha institución los Títulos de Deuda (“TD”) y Certificados de Participación (“CP”) antes mencionados.

Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. (“Fiduciario”) - en calidad de Fiduciario – ofrece en suscripción los TD y CPs antes indicados.

Las condiciones de suscripción, integración y emisión constan en el Prospecto de Emisión del “Fideicomiso Financiero CASH II”, cuyas copias se encuentran a disposición de todos los interesados en el domicilio del Fiduciario (Avda. Luis Alberto de Herrera 1248 World Trade Center Torre II Of. 1507).

El objeto del Fideicomiso Financiero Cash II es la emisión por parte del Fiduciario de los Títulos bajo el Programa, a favor de los Titulares que los integren, para que, con el producido de su colocación, el Fiduciario adquiera del Originador (sin recurso contra el Originador) los Créditos, abonando el Fiduciario al Originador el Precio por dicha compraventa.

La suscripción de los TD y CP se realizará en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA) y Bolsa de Valores de Montevideo S.A. (BVM) y se dividirá en dos tramos: uno minorista y un tramo general con dos etapas. El tramo minorista se realizará el día 26 de diciembre de 2025 en el horario de 10 a 12 hrs. con un monto máximo de suscripción por cuenta equivalente en pesos uruguayos a UI 500.000. La suscripción del Tramo General 1era Etapa se realizará en BEVSA y BVM el día 26 de diciembre de 2025 entre las 12hs y 14hs y la suscripción del Tramo General 2da Etapa, en el cual solo podrá suscribir el Originador (CASH S.A), se realizará en BEVSA y BVM el 29 de diciembre de 2025 entre las 12hs y las 14hs, hora en la cual se cerrará el período de suscripción (“Cierre del Período de Suscripción”).

El monto posible a adjudicar en el Tramo Minorista y el Tramo General será hasta un tope máximo de $ 498.806.972. Podrán participar todos los interesados que así lo deseen.

El Precio de Corte de los CP se determinará bajo el siguiente esquema distribuido en los tres Tramos. Cada inversor podrá presentar su oferta indicando la cantidad de CP que desea suscribir y el precio por unidad que está dispuesto a pagar, conforme a las condiciones particulares de cada Tramo. La oferta deberá ser por un precio igual o mayor a $1 (un peso) por cada CP (precio mínimo de 100) y por un monto igual o mayor al monto mínimo por oferta que se establece en el Capítulo 2.5 de este Prospecto. Al cierre de la subasta de los Tramos Minorista y Tramo General (1ra Etapa), las ofertas serán ordenadas de mayor a menor según los precios ofertados. El Precio de Corte será el mayor precio ofertado de entre los Tramos Minorista y Tramo General (1era Etapa), y la adjudicación se realizará exclusivamente a este precio. Únicamente las ofertas que igualen dicho Precio de Corte serán adjudicadas. En caso que no se hayan recibido ofertas en el Tramo Minorista o en el Tramo General (1era Etapa), el Originador podrá suscribir ofertas en el Tramo General (2da etapa) y podrá fijar así el Precio de Corte de los CP. Asimismo, en caso que se hayan recibido ofertas en los Tramos Minorista y/o en el Tramo General (1era Etapa), pero no se haya completado la totalidad de la emisión de los CP, el Originador podrá ofertar al Precio de Corte determinado en dichos Tramos anteriores y completar así la adjudicación de los CP. En caso de presentarse múltiples ofertas al Precio de Corte, las mismas serán prorrateadas entre los inversores que hubieran ofertado a dicho precio.

Tanto en el diseño de la estructura e implementación, como en todo el proceso, el Fiduciario y el Organizador contaron con el asesoramiento de Guyer & Regules.

Montevideo 18 de diciembre de 2025.

1 La inscripción del Fiduciario en el Registro del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay sólo significa que el emisor de valores ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, sin que dicha inscripción signifique que el Banco Central del Uruguay exprese un juicio de valor acerca del Fiduciario ni sobre su futuro desenvolvimiento.