AVISO DE SUSCRIPCIÓN: "FIDEICOMISO FINANCIERO CASH III"

49.740.870 Títulos de Deuda B (“TDB”) de V/N $ 1 cada uno - Calificación Fix Scr Uruguay: A+sf (uy)

24.280.759 Títulos de Deuda C (“TDC”) de V/N $ 1 cada uno - Calificación Fix Scr Uruguay: Asf (uy)

113.531.422 Certificados de Participación (“CP”) de V/N $ 1 cada uno - Calificación Fix Scr Uruguay: BBsf (uy)

Con fecha 16 de setiembre de 2026 el Banco Central del Uruguay aprobó el “Fideicomiso Financiero CASH III” e inscribió en el Registro del Mercado de Valores que lleva dicha institución los Títulos de Deuda (“TD”) y Certificados de Participación (“CP”) antes mencionados.

Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. (“Fiduciario”) - en calidad de Fiduciario - ofrece en suscripción los TD y CPs antes indicados.*

Las condiciones de suscripción, integración y emisión constan en el Prospecto de Emisión del “Fideicomiso Financiero CASH III”, cuyas copias se encuentran a disposición de todos los interesados en el domicilio del Fiduciario (Avda. Luis Alberto de Herrera 1248 World Trade Center Torre II Of. 1507).

El objeto del Fideicomiso Financiero Cash III es la emisión por parte del Fiduciario de los Títulos bajo el Programa, a favor de los Titulares que los integren, para que, con el producido de su colocación, el Fiduciario adquiera del Originador (sin recurso contra el Originador) los Créditos, abonando el Fiduciario al Originador el Precio por dicha compraventa.

La suscripción de los TD y CP se realizará en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. (BEVSA) y Bolsa de Valores de Montevideo S.A. (BVM) y se dividirá, según corresponda, en dos tramos: uno minorista y un tramo general con dos etapas.

Las suscripciones del Tramo General 1era Etapa, del Tramo Minorista y del Tramo General 2da Etapa se realizarán en BEVSA y BVM en los días y horarios establecidos en el Prospecto de Emisión y con las condiciones allí estipuladas.

Suscripción de los TD de cada Serie. La suscripción de cada Serie de TD en el Tramo General (1era Etapa) se realizará a precios múltiples. Cada inversor podrá presentar su oferta indicando la cantidad de TD de la Serie que desea suscribir y el precio que está dispuesto a pagar, por un mínimo de $100 (pesos uruguayos cien) y en múltiplos de valor nominal $1 (peso uruguayo uno).

El Precio Máximo para cada Serie de TD será precio 150. El Precio Mínimo para cada Serie de TD será precio 99.

Las ofertas por un precio superior al Precio Máximo serán consideradas como realizadas al Precio Máximo y las ofertas por un precio inferior al Precio Mínimo no serán consideradas.

Al cierre de la suscripción del Tramo General (1era Etapa), las ofertas recibidas por cada Serie de TD serán ordenadas de mayor a menor precio, imputándose primero a los oferentes que hubieran ofrecido mayor precio y luego sucesivamente a los de menor precio, hasta completar la totalidad de los TD de cada Serie. El Precio de Corte de cada Serie de TD será el precio de la oferta con la cual se impute la totalidad de los TD de dicha Serie disponible en dicho Tramo. Si dos o más inversores hubieran realizado ofertas al Precio de Corte, los TD de la Serie de que se trate se asignarán a prorrata entre ellos. En caso de no existir ofertas en el Tramo General (1era Etapa), el Precio de Corte de los TD será el Precio Mínimo fijado por el Fiduciario.

La suscripción de cada Serie de TD en el Tramo Minorista y en el Tramo General (2da Etapa) se realizará a precio fijo (precio único y a la par), tomándose para dicha suscripción el Precio de Corte determinado en el Tramo General (1era Etapa).

Suscripción de los CP. La suscripción de los CP se realizará a precios múltiples únicamente en los Tramos General (1era Etapa) y General (2da Etapa).

El Precio de Corte de los CP se realizará únicamente en los Tramos General (1era Etapa) y General (2da Etapa).

Cada inversor podrá presentar su oferta indicando: (a) la cantidad de CP que desea suscribir; y (b) el precio por unidad que está dispuesto a pagar. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos: (1) ser por un precio igual o mayor a $1 (un peso) por cada CP (precio mínimo de 100); y (2) ser por un monto igual o mayor al monto mínimo por oferta establecido en el Prospecto de Emisión. Al cierre de la subasta en el Tramo General (1era Etapa), las ofertas serán ordenadas de mayor a menor precio. El Precio de Corte del CP será el mayor precio ofertado. Únicamente las ofertas que igualen el Precio de Corte del CP serán adjudicadas. En caso de que no se hayan recibido ofertas por CPs en el Tramo General (1era Etapa), el Originador podrá suscribir ofertas en el Tramo General (2da Etapa) y fijar así el Precio de Corte del CP. Asimismo, si se han recibido ofertas pero no se ha completado la totalidad de la emisión de los CP, el Originador podrá ofertar al Precio de Corte del CP determinado en los Tramos anteriores para completar la adjudicación. En caso de presentarse múltiples ofertas al Precio de Corte del CP, los CP se asignarán a prorrata entre los inversores que hubieran ofertado a dicho precio.

Tanto en el diseño de la estructura e implementación, como en todo el proceso, el Fiduciario y el Organizador contaron con el asesoramiento de Guyer & Regules.

Montevideo, 21 de setiembre de 2026.

*La inscripción del Fiduciario en el Registro del Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay sólo significa que el emisor de valores ha cumplido con los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, sin que dicha inscripción signifique que el Banco Central del Uruguay exprese un juicio de valor acerca del Fiduciario ni sobre su futuro desenvolvimiento.