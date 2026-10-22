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CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

22 de octubre de 2026 5:00 hs
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CÁMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocamos a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día miércoles 11 de noviembre del presente año, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  • Consideración y aprobación del Acta de Asamblea Nº 182 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 10 de diciembre de 2025.
  • Presentación de la Memoria de Actividades de la Cámara de Industrias del Uruguay.
  • Presentación del Balance General e Informe de la Comisión Fiscal del Ejercicio 1º de diciembre 2024 – 30 de noviembre 2025.
  • Designación de dos asambleístas para firmar el Acta.

HORARIO:
18:00 - PRIMERA CONVOCATORIA
18:30 - SEGUNDA CONVOCATORIA

LUGAR:
Sala del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias del Uruguay
Av. Italia 6101 esq. Bolonia. 2º piso.

Se hace constar que en primera convocatoria, la Asamblea podrá sesionar desde que esté presente el 10% de los socios activos y que en segunda convocatoria lo podrá hacer con cualquier número de socios presentes.

De acuerdo al Art. 20 de los Estatutos, la Asamblea solamente puede tratar los temas para la que fue convocada.

Para consultar la Memoria dirigirse a www.ciu.com.uy

Agradecemos confirmar asistencia a la dirección de correo electrónico: [email protected]

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