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Convocamos a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el día miércoles 11 de noviembre del presente año, para considerar el siguiente:

LUGAR:

Sala del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias del Uruguay

Av. Italia 6101 esq. Bolonia. 2º piso.

Se hace constar que en primera convocatoria, la Asamblea podrá sesionar desde que esté presente el 10% de los socios activos y que en segunda convocatoria lo podrá hacer con cualquier número de socios presentes.

De acuerdo al Art. 20 de los Estatutos, la Asamblea solamente puede tratar los temas para la que fue convocada.

Para consultar la Memoria dirigirse a www.ciu.com.uy

Agradecemos confirmar asistencia a la dirección de correo electrónico: [email protected]