/ Remates y Legales / COMUNICADO

Centro Ceibal Informa: Concursos Públicos de Precios

Concursos Públicos de Precios

5 de febrero 2026 - 5:00hs
1770231185267-1769795986207-1769691377246-logo-ceibal-dos

Concurso Público de Precios:

CPP Horas de desarrollo, consultoría e investigación en Inteligencia Artificial

Fecha límite de consultas: hasta el 18 de febrero de 2026, 17:00 hs.

Fecha Límite para la presentación de ofertas: 25 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Fecha de apertura electrónica: 26 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 05 de febrero de 2026, 16:00 hs.

Concurso Público de Precios:

Publicación, distribución y difusión de la novela “1930: Ni todos los sonidos del mundo” y cómics de la serie 1930.

Fecha límite de consultas: hasta el 13 de febrero de 2026, 17:00 hs.

Fecha Límite para la presentación de ofertas: 24 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Fecha de apertura electrónica: 25 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 05 de febrero de 2026, 16:00 hs.

Concurso Público de Precios:

Horas de desarrollo y mantenimiento en tecnología Genexus

Fecha límite de consultas: hasta el 12 de febrero de 2026, 17:00 hs.

Fecha Límite para la presentación de ofertas: 19 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Fecha de apertura electrónica: 20 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 05 de febrero de 2026, 16:00 hs.

Concurso Público de Precios:

Horas de pruebas de penetración (hacking ético)

Fecha límite de consultas: hasta el 11 de febrero de 2026, 12:00 hs.

Fecha Límite para la presentación de ofertas: 18 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Fecha de apertura electrónica: 19 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 06 de febrero de 2026, 12:00 hs

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

