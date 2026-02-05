Concurso Público de Precios:
Centro Ceibal Informa: Concursos Públicos de Precios
Concursos Públicos de Precios
Concursos Públicos de Precios
Concurso Público de Precios:
CPP Horas de desarrollo, consultoría e investigación en Inteligencia Artificial
Fecha límite de consultas: hasta el 18 de febrero de 2026, 17:00 hs.
Fecha Límite para la presentación de ofertas: 25 de febrero de 2026, 13:00 hs.
Fecha de apertura electrónica: 26 de febrero de 2026, 13:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 05 de febrero de 2026, 16:00 hs.
Concurso Público de Precios:
Publicación, distribución y difusión de la novela “1930: Ni todos los sonidos del mundo” y cómics de la serie 1930.
Fecha límite de consultas: hasta el 13 de febrero de 2026, 17:00 hs.
Fecha Límite para la presentación de ofertas: 24 de febrero de 2026, 13:00 hs.
Fecha de apertura electrónica: 25 de febrero de 2026, 13:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 05 de febrero de 2026, 16:00 hs.
Concurso Público de Precios:
Horas de desarrollo y mantenimiento en tecnología Genexus
Fecha límite de consultas: hasta el 12 de febrero de 2026, 17:00 hs.
Fecha Límite para la presentación de ofertas: 19 de febrero de 2026, 13:00 hs.
Fecha de apertura electrónica: 20 de febrero de 2026, 13:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 05 de febrero de 2026, 16:00 hs.
Concurso Público de Precios:
Horas de pruebas de penetración (hacking ético)
Fecha límite de consultas: hasta el 11 de febrero de 2026, 12:00 hs.
Fecha Límite para la presentación de ofertas: 18 de febrero de 2026, 13:00 hs.
Fecha de apertura electrónica: 19 de febrero de 2026, 13:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 06 de febrero de 2026, 12:00 hs
La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes