Centro Ceibal Informa: Aviso de Prórroga y Aviso de Cambio de Pliego Técnico

Aviso de Prórroga Concurso Público de Precios: CPP Suscripción Red Hat Linux Enterprise.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Nueva Fecha límite de consultas: hasta el 18 de febrero de 2026, 17:00 hs.

Nueva Fecha Límite para la presentación de ofertas: 20 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Nueva Fecha de apertura electrónica: 23 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Nuevos Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 13 de febrero de 2026, 16:00 hs.

---------------------------------------------------------------------------------

Aviso de Cambio de Pliego Técnico: Concurso Público de Precios: Publicación, distribución y difusión de la novela “1930: Ni todos los sonidos del mundo” y cómics de la serie 1930.

Nueva Fecha límite de consultas: hasta el 19 de febrero de 2026, 17:00 hs.

Fecha Límite para la presentación de ofertas: 24 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Fecha de apertura electrónica: 25 de febrero de 2026, 13:00 hs.

Nuevo Pliego Técnico disponible en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 13 de febrero de 2026, 16:00 hs.

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 13 de febrero de 2026, 16hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes