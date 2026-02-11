Centro Ceibal Informa: registro de proveedores

Registro de Proveedores:
Registro de Proveedores:
“CURSOS, TALLERES Y/O ACOMPAÑAMIENTOS PARA DOCENTES Y/O ESTUDIANTES EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA”
Fecha de evaluación de propuestas de No universidades:
Fecha de evaluación de propuestas de universidades:
Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 13 de febrero de 2026, 16hs.
Modificación Bases Generales
Registro de Proveedores: “Servicios de producción de textos”
Fecha de evaluación de propuestas: 13 de febrero de 2026, 16 hs.
Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 11 de febrero de 2026, 13 hs.
La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes