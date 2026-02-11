Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  21°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Centro Ceibal Informa: registro de proveedores

Registro de proveedores

11 de febrero 2026 - 5:00hs
1770753712391-1770231185267-1769795986207-1769691377246-logo-ceibal-dos

Registro de Proveedores:

“CURSOS, TALLERES Y/O ACOMPAÑAMIENTOS PARA DOCENTES Y/O ESTUDIANTES EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA”

Fecha de evaluación de propuestas de No universidades:

  • 1ra Evaluación: 04 de marzo de 2026
  • 2da Evaluación: 25 de junio de 2026
  • 3ra Evaluación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de evaluación de propuestas de universidades:

  • 1ra Evaluación: 06 de marzo de 2026
  • 2da Evaluación: 15 de diciembre de 2026

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 13 de febrero de 2026, 16hs.

---------------------------------------------------------------------------------

Modificación Bases Generales

Registro de Proveedores: “Servicios de producción de textos”

Fecha de evaluación de propuestas: 13 de febrero de 2026, 16 hs.

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 11 de febrero de 2026, 13 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Temas:

Ceibal proveedores

Seguí leyendo

Las más leídas

Pronóstico de meteorólogo 
PRONÓSTICO

Meteorólogo reveló cuál será el día "más complicado" de la semana con lluvias y tormentas en todo el país

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa
JUSTICIA

Conexión Ganadera: dos de los hijos de Carrasco apelaron embargo de apartamento y garage; la jueza les recordó que el dinero salió de la empresa

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay
PREOCUPACIÓN

La multinacional alemana BASF despedirá parte de su plantilla en medio de una reestructura de su operación en Uruguay

Despidos en BASF: los motivos que llevan a la multinacional a reestructurarse en Uruguay

Despidos en BASF: los motivos que llevan a la multinacional a reestructurarse en Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar