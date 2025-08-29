Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Sábado:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Centro Ceibal Informa: Licitación Pública: Horas de desarrollo de software y mantenimiento

29 de agosto 2025 - 5:00hs
CEIBAL LOGO

Centro Ceibal Informa:

Licitación Pública

"Horas de desarrollo de software y mantenimiento"

Fecha límite de consultas: 11 de setiembre de 2025, 17:00 hs.

Fecha límite recepción de ofertas: 17 de setiembre de 2025, 12:00 hs.

Fecha de apertura: 17 de setiembre de 2025, 14:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 01 de setiembre de 2025, 15:00 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal

https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Contacto:

+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500

www.ceibal.edu.uy

Temas:

Ceibal Licitación pública software

Seguí leyendo

Las más leídas

Lorena Ponce de León
LIBRO

Lorena Ponce de León dijo que su protagonismo "no le gustó nada" a Lacalle Pou y explicó por qué se separaron

Rafa Cotelo en Polifonía
POLIFONÍA

Rafa Cotelo habló sobre la "operación extrema" de su hija, el rol crucial que tuvo Edinson Cavani y la mentira que ahora agradece

Gobierno definió precios de combustibles: baja la nafta y aumentan el gasoil y el supergás
TARIFAS PÚBLICAS

Gobierno definió precios de combustibles: baja la nafta y aumentan el gasoil y el supergás

Stand del Grupo Larrarte. (Archivo)
CRÓNICA

Cuentas bancarias a su nombre y un viaje al exterior: la evidencia que recabó la Fiscalía en contra de Marcos Ledesma, la pareja de Jairo Larrarte

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar