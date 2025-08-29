Centro Ceibal Informa:
Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20
Centro Ceibal Informa:
Licitación Pública
"Horas de desarrollo de software y mantenimiento"
Fecha límite de consultas: 11 de setiembre de 2025, 17:00 hs.
Fecha límite recepción de ofertas: 17 de setiembre de 2025, 12:00 hs.
Fecha de apertura: 17 de setiembre de 2025, 14:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 01 de setiembre de 2025, 15:00 hs.
La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal
https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes
Contacto:
+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500