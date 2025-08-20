Dólar
Centro Ceibal Informa:

20 de agosto 2025 - 5:00hs
CEIBAL LOGO

Centro Ceibal Informa:

Licitación Pública

“Licencias Microsoft EMS A3 y M365 A3”

Fecha límite de consultas: 27 de agosto de 2025, 17:00 hs.

Fecha de apertura: 03 de setiembre de 2025, 16:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 20 de agosto de 2025, 16:00 hs.

Licitación Pública

“Horas de desarrollo de software y mantenimiento”

Fecha límite de consultas: 01 de setiembre de 2025, 17:00 hs.

Fecha de apertura: 05 de setiembre de 2025, 14:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 22 de agosto de 2025, 15:00 hs.

Registro de proveedores

“Literatura Nacional: Infantil, Juvenil y Adultos”

Fecha límite de consultas: 08 de setiembre de 2025, 17:00 hs

Fecha de cierre de evaluación de propuestas: 12 de setiembre de 2025, 17:00 hs.

Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 22 de agosto de 2025, 15:00 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Contacto:

+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500

www.ceibal.edu.uy

