Centro Ceibal Informa:
Licitación Pública
“Licencias Microsoft EMS A3 y M365 A3”
Fecha límite de consultas: 27 de agosto de 2025, 17:00 hs.
Fecha de apertura: 03 de setiembre de 2025, 16:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 20 de agosto de 2025, 16:00 hs.
Licitación Pública
“Horas de desarrollo de software y mantenimiento”
Fecha límite de consultas: 01 de setiembre de 2025, 17:00 hs.
Fecha de apertura: 05 de setiembre de 2025, 14:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 22 de agosto de 2025, 15:00 hs.
Registro de proveedores
“Literatura Nacional: Infantil, Juvenil y Adultos”
Fecha límite de consultas: 08 de setiembre de 2025, 17:00 hs
Fecha de cierre de evaluación de propuestas: 12 de setiembre de 2025, 17:00 hs.
Bases disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 22 de agosto de 2025, 15:00 hs.
La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes
Contacto:
+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500