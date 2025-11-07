Centro Ceibal Informa: Prórrogas Concurso Público de Precios

Suscribite por USD 3,45 al mes

PRÓRROGA: Concurso Público de Precios: Servicio de Atención Automatizada con Agentes de IA para Centro Ceibal

Nueva Fecha Límite de consultas: hasta el 20 de noviembre de 2025, 17:00 hs.

Nueva Fecha Límite para la presentación de ofertas: hasta el 25 de noviembre de 2025, 12:00 hs.

Nueva Fecha de Apertura Electrónica de Ofertas: 25 de noviembre de 2025, 13:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 7 de noviembre de 2025, 12:00 hs.

PRÓRROGA: Concurso Público de Precios: Tablets 10’’ 2026

Nueva Fecha límite de consultas: hasta el 21 de noviembre de 2025, 17:00 hs.

Nueva Fecha Límite para la presentación de ofertas: 28 de noviembre de 2025, 13:00 hs.

Nueva Fecha de apertura electrónica: 28 de noviembre de 2025, 14:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 7 de noviembre de 2025, 15:00 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal

https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Contacto:

+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500

www.ceibal.edu.uy