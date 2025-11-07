Centro Ceibal informa:
Centro Ceibal Informa: Prórrogas Concurso Público de Precios
Prórrogas Concurso Público de Precios
Prórrogas Concurso Público de Precios
Centro Ceibal informa:
PRÓRROGA: Concurso Público de Precios: Servicio de Atención Automatizada con Agentes de IA para Centro Ceibal
Nueva Fecha Límite de consultas: hasta el 20 de noviembre de 2025, 17:00 hs.
Nueva Fecha Límite para la presentación de ofertas: hasta el 25 de noviembre de 2025, 12:00 hs.
Nueva Fecha de Apertura Electrónica de Ofertas: 25 de noviembre de 2025, 13:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 7 de noviembre de 2025, 12:00 hs.
PRÓRROGA: Concurso Público de Precios: Tablets 10’’ 2026
Nueva Fecha límite de consultas: hasta el 21 de noviembre de 2025, 17:00 hs.
Nueva Fecha Límite para la presentación de ofertas: 28 de noviembre de 2025, 13:00 hs.
Nueva Fecha de apertura electrónica: 28 de noviembre de 2025, 14:00 hs.
Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 7 de noviembre de 2025, 15:00 hs.
La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal
https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes
Contacto:
+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500