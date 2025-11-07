Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Sábado:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / COMUNICADO

Centro Ceibal Informa: Prórrogas Concurso Público de Precios

Prórrogas Concurso Público de Precios

7 de noviembre 2025 - 5:00hs
CEIBAL LOGO

Centro Ceibal informa:

PRÓRROGA: Concurso Público de Precios: Servicio de Atención Automatizada con Agentes de IA para Centro Ceibal

Nueva Fecha Límite de consultas: hasta el 20 de noviembre de 2025, 17:00 hs.

Nueva Fecha Límite para la presentación de ofertas: hasta el 25 de noviembre de 2025, 12:00 hs.

Nueva Fecha de Apertura Electrónica de Ofertas: 25 de noviembre de 2025, 13:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 7 de noviembre de 2025, 12:00 hs.

PRÓRROGA: Concurso Público de Precios: Tablets 10’’ 2026

Nueva Fecha límite de consultas: hasta el 21 de noviembre de 2025, 17:00 hs.

Nueva Fecha Límite para la presentación de ofertas: 28 de noviembre de 2025, 13:00 hs.

Nueva Fecha de apertura electrónica: 28 de noviembre de 2025, 14:00 hs.

Pliegos disponibles en: compras.ceibal.edu.uy a partir del 7 de noviembre de 2025, 15:00 hs.

La Recepción de Ofertas será exclusivamente a través del Portal

https://compras.ceibal.edu.uy/vigentes

Contacto:

+598 26015773 | Av. Italia 6201, Edificio Los Ceibos, LATU, C.P. 11.500

www.ceibal.edu.uy

Temas:

Ceibal Prórrogas Concurso precios

Seguí leyendo

Las más leídas

La Provincia de Buenos Aires multó a PedidosYa y deberán devolver 62 millones de pesos a sus clientes
NOTICIAS LABORALES

Por primera vez la Justicia reconoce dependencia entre PedidosYa y un repartidor y condena a la empresa al pago por $ 1,8 millones en primera instancia

Raúl Sendic junto a los abogados Ignacio Durán (izquierda) y Gumer Pérez (derecha)
DEFENSA DE SENDIC

Abogado Gúmer Pérez "indignado" con exsocio Ignacio Durán por "violar el secreto profesional" al hablar de la defensa de Sendic

Alonso explica cómo seguirá el evento tras el final de la apertura de sobres
DERECHOS DE TV

La AUF recibió 17 propuestas de 13 empresas en la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield va por los tres bloques

pesos uruguayos
CRÉDITOS

BROU habilita los préstamos para jubilados: fechas, canales de atención y requisitos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar