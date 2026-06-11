Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Viernes:
Mín  10°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Remates y Legales / Cutcsa

Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima C.U.T.C.S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

11 de junio de 2026 5:00 hs
unnamed

COMPAÑÍA URUGUAYA DE TRANSPORTES COLECTIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA

C.U.T.C.S.A.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas – viernes 26 de junio de 2026

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley Nro. 16.060, se convoca a los/las Sres./as. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día viernes 26 de junio de 2026, a la hora 18:00 en primer llamado y a la hora 19:00 en segundo llamado, en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU (Av. Dra. María Luisa Saldún de Rodríguez 2037 esq. Bolivia)

Orden del Día:

  1. Designación de Secretario que asista a la Presidencia (Ley 16.060, art. 353).
  2. Consideración de Memoria, Balance, Informes de la Comisión Fiscal y Sindico, del Consejo Administrador y Comisión Fiscal del Fondo de Reposición y Amortización, de la Comisión Administradora y de la Comisión Fiscal del Fondo Complementario de Retiro de los Sres. Propietarios, para el Ejercicio 1° de enero al 31 de diciembre de 2025.
  3. Designación de Síndico titular y sus suplentes para el período 2026/2029.
  4. Designación de cinco Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

NOTA:

Se previene a los/las Sres./as. Accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 31 de los Estatutos Sociales, para poder participar en la Asamblea deberán estar inscriptos en el Libro de Registro de Accionistas Nominativos de Cutcsa, como mínimo con veinte días de antelación.

Conforme a lo establecido en el art. 35 de los Estatutos Sociales, de realizarse la Asamblea en el segundo llamado (hora 19:00) las resoluciones que se tomen sobre todos los asuntos comprendidos en el Orden del Día, serán válidas cualesquiera sea el número de accionistas que concurra.

Se encuentra a disposición de los/las Sres./as. Accionistas en la Contaduría de la Sociedad, la documentación a que refiere el art. 83 de los Estatutos Sociales.

Las más leídas

IRPF 2026: DGI habilitó la consulta para saber si tenés crédito a favor

Devolución de IRPF 2026: qué son los formularios 1101 y 1102, quiénes deben completarlos y cómo hacer el trámite

Condenaron a trabajadora que prestaba servicios en el BROU por sacar un préstamo a nombre de un cliente

Ignacio Ruglio le bajó el pulgar a Diego Aguirre por su primer refuerzo pedido para Peñarol en el segundo semestre, y le explicó por qué

Temas:

Cutcsa compañía convocatoria

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar