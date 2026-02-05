Dólar
/ Remates y Legales / COMUNICADO

Comunicado de General Motors Uruguay S.A.

5 de febrero 2026 - 9:25hs
General Motors Uruguay S.A. con el fin de salvaguardar la seguridad y satisfacción de sus consumidores, convoca a los propietarios de vehículos Chevrolet S10 MY2025 que hayan adquirido y/o instalado el accesorio aplique del capó, para que contacten al concesionario de la Red Chevrolet de su preferencia para programar la sustitución del accesorio de capó.

Proveedor del accesorio: Kitoplastic.

Producto involucrado en el mercado:

Modelo de accesorio:

Accesorio de vehículos involucrados Chasis de vehículos involucrados Fecha de fabricación de los vehículos incluidos Cantidad

Accesorio capó Chevrolet S10 MY 2025

9BG148PK0SC400167,

9BG148PK0SC430702,

9BG1482K0SC403155

22/04/2024,

08/02/2025,

05/06/2024

 3

Fecha de inicio de atención: Programación inmediata con asistencia a partir del 23 de febrero de 2026. La reparación se realiza de forma gratuita y el tiempo estimado de la misma es de dos horas y media.

Lugar de atención y programación del servicio: Red de Concesionarios Chevrolet y Talleres Oficiales. De lunes a viernes de 09:00 a 17.

Componente Involucrado: accesorio de capó.

Razones técnicas: El servicio es necesario dado que se constató que a velocidades más elevadas, la pieza puede desprenderse debido a la falta de aplicación de un material que garantiza su adecuada fijación al capó.

Riesgos: En caso de desprendimiento del aplique, la pieza puede impactar y dañar otros vehículos y/o herir a motociclistas o peatones, con la posibilidad de causar lesiones físicas graves e incluso fatales a los ocupantes del vehículo y a terceros.

Solución: Sustitución del accesorio de capó.

Verifique si su vehículo está involucrado en el Centro de Relacionamiento con el Cliente Chevrolet al 0800-2438 o en el sitio www.chevrolet.com.uy y utilice estos canales en caso de dudas o para la programación del servicio.

comunicado General Motors

