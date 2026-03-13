Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

COMUNICADO

Comunicado de la Asociación Nacional de Productores de Leche

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

13 de marzo 2026 - 5:00hs
LOGO ANPL

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido por los Artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales, la Comisión Directiva convoca a los señores asociados para la Asamblea General Ordinaria que se efectuará en el Salón de Actos de la Institución, Magallanes 1862, Montevideo, el día martes 24 de marzo de 2026 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria. a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

  • Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 25 de marzo de 2025.
  • Designación de dos Asambleístas para la firma del Acta.
  • Memoria Anual.
  • Balance General del Ejercicio 01.01.25 al 31.12.25.
  • Charla: “La Lechería Uruguaya frente al actual escenario internacional” a cargo del Dr. Guillermo Valles (diplomático uruguayo y embajador).

Alvaro Quintans, Presidente

César De León, Secretario

Temas:

comunicado Asociación Nacional de Productores de Leche convocatoria

Te Puede Interesar