COMUNICADO

Concurso de precios N.º 538/26: apertura electrónica

Apertura electrónica

5 de marzo 2026 - 5:00hs
1772654562729-1770899367527-1769171092218-latu-logo

CONCURSO DE PRECIOS N.º 538/26

APERTURA ELECTRÓNICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor para el suministro de 1 (un) cromatógrafo de iones para el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.

Apertura de Ofertas Electrónica martes 07 de abril del 2026 a las 15:30 horas.

  • Fecha Límite de consultas: viernes 27 de marzo
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: martes 07 de abril hasta la hora 15:15

Temas:

Concurso LATU

