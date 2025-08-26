Dólar
Remates y Legales / COMUNICADO

CONVOCATORIA CASMU

26 de agosto 2025 - 17:14hs
CASMU INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA PRIVADA DE PROFESIONALES SIN FINES DE LUCRO

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 250 EJERCICIO VII – 19.08.2025

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE AUTORIDADES

Miércoles 17 de setiembre de 2025

Visto: Que de acuerdo al Art. 24.1 del Estatuto, cada tres años en la segunda quincena de agosto, el Consejo Directivo convocará a elecciones que se realizarán en la segunda quincena de setiembre, para la renovación del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la designación de los Delegados de la Asamblea de Delegados.

Considerando: Que la Comisión Electoral ha propuesto que las elecciones se celebren el día 17 de setiembre en el horario de 07 a 21h, en el local de Asilo 3336.

Se adopta la siguiente RESOLUCIÓN:

Convocar a elecciones para la renovación del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Asamblea de Delegados para el miércoles 17 de setiembre de 2025, en el horario de 07 a 21h en el local de Asilo 3336.

Unanimidad

DR. RAÚL G. RODRÍGUEZ

Presidente Consejo Directivo

DR. JUAN JOSÉ AREOSA

Secretario General Consejo Directivo

Temas:

CASMU convocatoria

