CONVOCATORIA CASMU

CASMU INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA PRIVADA DE PROFESIONALES SIN FINES DE LUCRO
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 250 EJERCICIO VII – 19.08.2025
CONVOCATORIA A ELECCIONES DE AUTORIDADES
Miércoles 17 de setiembre de 2025
Visto: Que de acuerdo al Art. 24.1 del Estatuto, cada tres años en la segunda quincena de agosto, el Consejo Directivo convocará a elecciones que se realizarán en la segunda quincena de setiembre, para la renovación del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la designación de los Delegados de la Asamblea de Delegados.
Considerando: Que la Comisión Electoral ha propuesto que las elecciones se celebren el día 17 de setiembre en el horario de 07 a 21h, en el local de Asilo 3336.
Se adopta la siguiente RESOLUCIÓN:
Convocar a elecciones para la renovación del Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y la Asamblea de Delegados para el miércoles 17 de setiembre de 2025, en el horario de 07 a 21h en el local de Asilo 3336.
Unanimidad
DR. RAÚL G. RODRÍGUEZ
Presidente Consejo Directivo
DR. JUAN JOSÉ AREOSA
Secretario General Consejo Directivo