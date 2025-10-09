convocatoria Comisionado Parlamentario

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Nº 17.684, de 29 de agosto de 2003, se convoca a organizaciones sociales y a ciudadanos particulares a postular para el cargo de Comisionado Parlamentario.

Quienes aspiren a ocupar dicho cargo deberán cumplir con las condiciones establecidas en los artículos 18 y 22 de la Ley Nº 17.684, en lo relativo a requisitos e incompatibilidades.

Artículo 18.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes cualidades:

A) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

B) Tener treinta y cinco años de edad como mínimo.

C) Ser persona con reconocida especialización en derechos humanos y específicamente en los derechos vinculados a las personas, funcionarios y lugares donde se alojan quienes se encuentran privados de libertad.

Artículo 22.- El cargo de Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario es incompatible con otra actividad remunerada, pública o privada, salvo el ejercicio de la docencia. No obstante, si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

El plazo para la presentación comenzará el 9 de octubre de 2025 y vencerá el 7 de noviembre de 2025.

Las postulaciones deberán contener:

Nombre del postulante y de la organización social, según el caso.

Nota de presentación por escrito de su postulación, declarando si tiene o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. En el caso de que existieran incompatibilidades, las detallarán y manifestará su voluntad de hacerlas cesar, si correspondiere, de resultar electos.

Curriculum vitae

Fotocopia de la cédula de identidad.

Los postulantes presentarán sus candidaturas en la Secretaría de la Asamblea General (Palacio Legislativo, Secretaría del Senado, 1er piso), los días hábiles de 11 a 17 hs.

Por consultas, dirigirse al señor Bernardo Pollero (tel. 142-2137) o a la señora Laura Rogé (tel. 142-2071).